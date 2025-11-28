Gran Misión Vuelta a la Patria: Retornan 136 migrantes venezolanos provenientes de EEUU

Un total de 136 venezolanos, procedente de Arizona, Estados Unidos, retornaron a Venezuela a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, según información emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP).

En ese sentido, el ente precisó que arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en el vuelo Nº 93, 104 hombres, 24 mujeres y 7 niños.

Los repatriados fueron recibidos por diversas autoridades y representantes de diferentes instituciones, quienes garantizan el cumplimiento del protocolo de salud y atención para los connacionales.

T/MAZO