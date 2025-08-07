Gran Misión Vuelta a la Patria retornó este miércoles 205 connacionales desde Honduras

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó que el vuelo N.° 54 de la Gran Misión Vuelta a la Patria arribó al país este miércoles con 205 venezolanos.

Los connacionales fueron recibidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Tras su desembarque, los ciudadanos recibieron la atención acordada tras la reanudación del programa social que comprende atención sanitaria y judicial.

Recordemos que la Gran Misión Vuelta a la Patria ha retornado al país a más de nueve mil personas desde febrero de 2025.

La cartera detalló que 184 hombres y 21 mujeres viajaron desde Estados Unidos hasta Honduras, donde fueron trasladados al avión de la aerolínea estatal Conviasa.