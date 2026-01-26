Gran Misión Vuelta a la Patria: Venezuela recibe 128 migrantes repatriados desde EEUU

Este lunes, un grupo de 128 venezolanos llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, procedente de Phoenix, Arizona (Estados Unidos), en el vuelo N°103 de la Gran Misión Vuelta a la Patria operado por la Aerolínea Eastern Airlines (EAL8280), en el marco de la política del Gobierno Bolivariano para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos que han sufrido persecución en el extranjero.

De los repatriados, 89 son hombres, 22 mujeres, 2 adolescentes (1 femenina y 1 masculino), 14 niños (8 femeninas y 6 masculinos) y 1 infante femenina, para un total de 128 connacionales que regresaron al país.

La llegada se realizó con el firme compromiso del Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), de continuar garantizando el retorno seguro y la reincorporación tanto laboral como educativa de quienes deciden regresar a Venezuela. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Estado venezolano para proteger y asistir a sus ciudadanos que se encontraban en el extranjero en situación de vulnerabilidad.

Protocolo de recepción de los repatriados

Tras el desembarque, las personas retornadas pasan por un túnel migratorio en el aeropuerto, donde son entrevistadas individualmente para verificar cada caso. Luego, reciben atención médica proporcionada por instituciones del Gobierno Bolivariano. Posteriormente, son trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad correspondientes para completar su regreso.

T/VN