Gran Misión Vuelta a la Patria ha recibido un millón 100 mil venezolanos

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que la Gran Misión Vuelta a la Patria ha recibido a un millón 100 mil venezolanos para la reunificación familiar.

“Que ellos quieran perseguir a nuestro pueblo lo fortalece. Aquí los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos, como hemos recibido a un millón 100 mil venezolanos”, afirmó Cabello.

Asimismo, recordó que Estados Unidos había suspendido los vuelos de repatriación para los venezolanos que se encuentran en ese país; sin embargo, la Gran Misión Vuelta a la Patria, creada por el presidente Nicolás Maduro en 2018, continúa con sus operaciones para facilitar el regreso de cada connacional a su país.

Además, agregó que autoridades del Gobierno norteamericano notificaron que los vuelos fueron suspendidos porque “tenían problemas operativos”. Igualmente, indicó que el Gobierno bolivariano seguirá “adelante recibiendo a sus hijos, vengan de donde vengan, con los brazos abiertos, para que se incorporen al desarrollo y a la paz, y se reencuentren en familia este 24 y 31 de diciembre”.

