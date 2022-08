Gran Muralla de acero para seguridad de la patria, piedra angular para la paz mundial

En los últimos años el mundo enfrenta cada vez más desafíos en casi todos los aspectos, hasta amenazas de una nueva guerra mundial, de los cuales ninguno es fácil de resolver. Mucha gente sufre esa consecuencia y no sabe cómo actuar frente a las incertidumbres y desinformaciones. Sin embargo, los pueblos soberanos como los de China y Venezuela han mantenido el enfoque estratégico, porque cuentan con las fuerzas armadas verdaderamente del pueblo y se han rectificado reiteradamente capaces de salvaguardar la seguridad de nuestros países. De modo que en ocasión de celebrar el 95o aniversario del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), es apropiado compartir las experiencias de tantos logros en su gloriosa historia combativa, y a la vez presentar sus convicciones y decisiones de seguir triunfando en las luchas por salvaguardar la soberanía e integridad territorial nacional, por contribuir a la paz mundial y la seguridad de la comunidad de destino compartido para la humanidad.

La historia nos da esperanza, la historia nos da fuerza y la historia también nos da lecciones. Quien olvida la historia, traiciona y será abandonado por la historia. Todas las grandes naciones jamás lo hacen, siempre saben cuidar bien sus historias y nutrirse de ellas. Mi misión en Venezuela me ha permitido conocer de cerca la permanente reivindicación a sus próceres de las épocas de independencia y revolución, tanto nacionales como regionales, por lo cual se puede explicar que después de tantos saqueos, acosos, sanciones e injerencias criminales imperialistas, sigue de pie y más fortalecido el pueblo bolivariano con su FANB. En todo eso el pueblo chino y su EPL comparten mucha similitud.

Servicio incondicional

El EPL de China se fundó en la primera Rebelión Armada del Partido Comunista de China el 1o de agosto del año 1927, con unos 20.000 efectivos de las tropas revolucionarias que se oponían al terror blanco impuesto por Jiang Jieshi y su bando reaccionario del Partido Nacionalista. Desde aquel entonces, el pueblo chino por primera vez tiene su propia fuerza armada, que le permite tomar la iniciativa en su ardua lucha antiimperialista y antifeudal para ser dueño de un país independiente y soberano, la República Popular China.

Una vez fundado el EPL, ya jamás se puede separar de su pueblo. Así se lo han diseñado los próceres del PCCh, representado por nuestro gran dirigente revolucionario Mao Zedong, quien lo transformó a una fuerza armada revolucionaria quitando sus vicios y estilo de viejo caudillo poco después de su fundación.

Como se ha convertido en la parte armada del pueblo, el EPL siempre está dispuesto a sacrificarse a todo costo por la patria y el pueblo. En cambio, después de alejarse del pueblo y optar por someterse a los imperialistas para permanecerse en su régimen, el Partido Nacionalista de Jiang Jieshi no había podido conseguir su objeto de aniquilar el ejército popular, aunque incluso intentaba aprovechar la Guerra Antijaponesa para debilitarlo. En víspera de la liberación del sur de China, al ver que Jiang Jieshi iba a perder su Capital Nanjing, los imperialistas ingleses mandaron una fragata para impedir los pasos del EPL y fue capturada después de intercambio de fuegos artilleros, posteriormente intentaron rescatarla con un destructor, un crucero y una corbeta sin éxito. Jiang Jieshi tuvo que huir con toda la riqueza saqueada al pueblo a la provincia de Taiwán.

Sin embargo, cuando el PCCh cedió la dirección al EPL, perdería su cualidad de lealtad al partido, abandonaría su aspiración inicial de servir al pueblo incondicionalmente. Antes del XVIII Congreso del PCCh había una corriente de corrupción en el EPL que fue criticado por el pueblo, hasta que el Presidente de la Comisión Central Militar de China Xi Jinping tomó la férrea decisión de castigar la corrupción en el EPL en cualquier nivel, mientras reeducaba a los jefes políticos del EPL en la sede de la Reunión de Gutian, donde Mao Zedong insistió en la importancia del trabajo ideológico-político en el ejército. El Presidente Xi Jinping reitera que para un ejército popular obedecer el mando del partido es el alma y determina la dirección política de la construcción del ejército, esencial para ganar las batallas.

Como una parte bien preparados e hijos militares del pueblo, el EPL nunca está indiferente de sus necesidades urgentes. En la época de guerras revolucionarias, el EPL apoyaba las producciones agrícolas e industriales de los civiles, laborara en los campos para aliviar la carga al pueblo. En tiempos de paz, el EPL cumple tareas de apoyo al pueblo cuando se encuentre en grandes desastres, tales como inundación, terremoto, incendio, y recientemente, la pandemia de Covid-19.

La seguridad nacional radica en el pueblo

El pueblo siempre es el protagonista en las luchas por defender su propio derecho, una vez en el poder será más fuerte e indoblegable. Eso lo saben bien los imperialistas y sus lacayos.

A partir de la Guerra del Opio, los imperialistas ingleses, gringos y de otras potencias occidentales empezaron a despreciar al régimen de la Dinastía Qing, le obligaron a firmar convenios injustos bajo cualquier condición, pero preferían controlarlo en vez de tumbarlo, porque habían enfrentado la resistencia valiente y tenaz de los civiles chinos, los primeros de ellos eran de la provincia Guangdong, donde el Comisario Imperial Lin Zexu quemó más de 1.000 toneladas de opio incautado, de allí inició el movimiento campesino del Reino Celestial de la Gran Paz, y también nació en esta provincia el Padre de la Patria Sun Yat Sen quien derrocó la Dinastía Qing con la Revolución Demócrata en el año 1911. ¡No son coincidencias!

En la época de lucha revolucionaria, poco después de la fundación del EPL, Mao Zedong dirigió otra rebelión campesina, la denominada Cosecha de Otoño, y propuso la estrategia creativa de cercar las ciudades de los campos para conquistar el poder. Y señaló que los imperialistas y todos los reaccionarios eran tigres de papel, porque siempre están en contra de los pueblos, incluso de su propio pueblo, y temen a los pueblos despiertos.

Por eso, además de ser un equipo combativo, el EPL también es el brazo político del PCCh, encargado de movilizar y preparar al pueblo por la defensa nacional. Antes de la fundación de la Nueva China, el EPL no contaba con muchas escuelas militares, gran parte de sus oficiales venían de las bases, de la tropa, quienes voluntariamente decidían sacrificarse por la causa revolucionaria. En las batallas decisivas de liberación, participaron muy activamente los civiles locales de los campos de batalla, quienes apoyaron con todo lo que tuvieran al Ejército Popular. Por ejemplo, dicen que el triunfo en la Batalla de Huaihai fue impulsado por los carritos civiles, y en la Batalla de Cruzar el Río Yangzi, por los remos pesqueros, porque la Fuerza Naval del EPL se fundó con los buques obtenidos del Partido Nacionalista, tres días después de esta batalla. Recientemente la industria china de integración civil y militar acaba de entregar el tercer portaviones a nuestra Fuerza Naval.

Con el pueblo movilizado, Mao Zedong orgullosamente proclamó que si los enemigos se atreven a invadir a China, se hundirán en el mar de la guerra popular.

Entrando en la nueva era de la construcción de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, el Presidente Xi Jinping presta la misma importancia al papel del pueblo al exigir que “debemos captar las nuevas características y los nuevos requisitos de la guerra popular en las condiciones de la nueva era, innovar los contenidos, modos y métodos, y dar rienda suelta al poder integral de la guerra popular”. Indicó que “La integración militar-civil es una estrategia nacional, relacionada con la situación general de seguridad y desarrollo nacional. No es solo un acto para rejuvenecer el país, sino también una estrategia para fortalecer las fuerzas armadas, y es la única forma de lograr el desarrollo y la seguridad”.

Con la actual reforma de la defensa nacional y las fuerzas armadas dirigida directamente por el Presidente Xi Jinping, el EPL se ha revitalizado con mejores herramientas políticas y combativas.

Pronto el PCCh va a celebrar el XX Congreso, el cual coincidirá con el primer centenario del EPL. Sin duda alguna logrará éxitos aún mayores en su cumplimiento de salvaguardar los intereses nacionales de soberanía, seguridad y desarrollo.

Comprometido con futuras misiones

Durante la historia milenaria china, la nación china siempre ha sido pacífica, abierta hacia otras naciones que deseen relaciones normales con nosotros, compartiendo sin reservar nuestros conocimientos avanzados, tales como las tecnologías de papel, imprenta, brújula y pólvora. A través de la antigua Ruta de la Seda exportábamos los productos que necesitaban los extranjeros dando ejemplo para un comercio internacional de igualdad. Entre 1405 y 1433 el emperador de la Dinastía Ming envió a Zheng He a navegar siete veces con grandes flotas a lo largo de las costas del Océano Pacífico occidental y Océano Indico hasta llegar a África, donde intercambió porcelana y seda por especias y muchas veces regalando- Al final tuvo que suspender los viajes debido a los costos insoportables. Pero cuando los imperialistas ingleses intentaban imponerse mediante el “comercio” de opio, mediante la diplomacia cañonera, pero fueron rechazados por la Dinastía Qing.De allí vienen las humillaciones al pueblo chino por las potencias occidentales.

Todo eso fue cambiado después de la fundación de la Nueva China. En la Guerra de Corea, cuando las fuerzas encabezadas por los imperialistas gringos cruzaron la línea 38, el Ejército Popular Voluntario de China intervino y a gran sacrificio a pesar del chantaje nuclear logró la firma del Acuerdo de Armisticio de Corea. Así mismo, el EPL ha neutralizado contundentemente otras provocaciones a la seguridad nacional, pero siempre con la firme voluntad de evitar la escalada de los conflictos, que es también el mayor principio del antiguo estratega marcial chino Sun Zi, quien nos aconseja que mejor ganar la guerra sin hacerla y siempre hay que ser sumamente prudente al utilizar la fuerza militar.

Para garantizar la paz mundial y la seguridad de la comunidad de destino compartido para la humanidad, China ha planteado las Iniciativas de Desarrollo Global y de Seguridad Global en aras de democratizar el orden mundial, resucitando las normas internacionales manifiestas en la Carta de la ONU, basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana de todos los países. Con estas iniciativas destacamos especialmente que la Seguridad no es para algunos, sino todos los miembros de la comunidad humana tienen el mismo derecho sobre la seguridad y el desarrollo. Últimamente China firmó convenios de seguridad con algunos países insulares del Pacífico, que causaron mucha preocupación del imperio y sus aliados, porque consideran que la seguridad de esos pequeños países amenaza a su absoluta Seguridad, ya que no permite a los grandes países como Irán, Rusia hablar de seguridad.

Lamentablemente los imperialistas siguen viviendo en la fantasía de utilizar a Taiwán, entre otras injerencias, para sabotear la soberanía y prosperidad de toda la nación china, como si fuera la época de las Guerras del Opio, mal interpretando la voluntad de reunificación pacífica del pueblo chino y mal calculando la firme decisión del EPL de derrotar cualquier provocación separatista de cualquier fuerza enemiga. Ante la última provocación de la Presidenta del Congreso norteamericano, el vocero del Ministerio de Defensa de China advirtió que el EPL tomaría medidas enérgicas si visitara a Taiwán. ¡Basta ya, la sangre de nuestros mártires, héroes y heroínas no se ha derramado en vano, los sufrimientos de nuestros pueblos se compensarán con la victoria siempre!.

Después de la Guerra Fría, el EPL empieza a participar cada vez más activamente en los asuntos de seguridad internacional, así como asistencias humanitarias. De acuerdo con las Resoluciones de la ONU, el EPL ha enviado unos 40.000 efectivos a las misiones de mantenimiento de paz. La Fuerza Naval del EPL ha enviado 40 flotas de escolta en el Golfo de Adén y aguas frente a Somalia, brindando protección a más de 7.000 barcos, entre los cuales más de la mitad son extranjeros. Después del desastre volcánico de Tonga y terremoto de Afganistán, el EPL enseguida envió materiales a las zonas afectadas, como si fueran nuestros propios pueblos que estaban sufriendo.

Unidas seremos más fuertes

Las cooperaciones en área de defensa juegan un papel muy importante en las relaciones entre China y Venezuela. A partir del año 2000 empezamos a enviar oficiales de fuerza especial a la Escuela de Cocoyar para recibir formaciones, y tratamos de ofrecer más cursos de diversas especialidades y diferentes niveles a los militares de la FANB, apoyamos con nuestra industria y tecnología militar al sistema defensivo venezolano. Venezuela es uno de los 43 países y regiones que ha visitado el buque hospital «Arca de la Paz» de nuestra Fuerza Naval. Durante la pandemia de Covid-19, el EPL ha donado 400.000 dosis de vacuna a la FANB, que es el primero en América Latina en recibir tal ayuda.

Antes de concluir me permito repetir mi afirmación hecha en el II Foro Antiimperialista del Comando Estratégico Operacional de la FANB: ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Trabajar!, trabajando juntos superaremos cualquier dificultad que nos presenten los imperialistas. Y hoy puedo confirmar que no me he equivocado.

¡Viva la solidaridad entre nuestros pueblos!

¡Viva la amistad entre el EPL y la FANB!

¡Hasta la victoria siempre!