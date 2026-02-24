Gremios en Ecuador llaman a paro nacional contra medida que extiende jornada laboral a 12 horas

Dirigentes sindicales de Ecuador anunciaron una movilización nacional para el próximo 13 de marzo en rechazo a las medidas del Ejecutivo que permiten reorganizar la jornada laboral de 40 horas semanales en esquemas que podrían concentrarse en turnos de hasta 12 horas diarias. Las organizaciones sostienen que la iniciativa vulnera derechos adquiridos y abre la puerta a la precarización del empleo.

El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) expresó su rechazo al Acuerdo 046 emitido por el Ministerio de Trabajo y adelantó que presentará demandas de inconstitucionalidad. Su presidente, Edwin Bedoya, cuestionó que no exista evidencia que demuestre que una redistribución de la jornada vaya a generar más empleo.

Según el dirigente, el nuevo esquema permitiría a los empleadores definir los turnos de manera unilateral, lo que podría afectar la estabilidad y las condiciones laborales. También advirtió que la eliminación del pago de horas extras que puede representar hasta un 30 % adicional sobre el salario, tendría un impacto en los ingresos de los trabajadores y en el financiamiento del seguro social, además de abrir la posibilidad de despidos.

Derechos laborales en Ecuador

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, señaló que se trata de un “borrador definitivo” que será analizado junto a empleadores y representantes laborales. Aseguró que se mantendrá el límite de 40 horas semanales y que cualquier hora adicional será compensada con tiempo libre.

Burbano explicó que las jornadas de hasta 12 horas se aplicarían únicamente en sectores específicos, como el transporte, y defendió que la propuesta busca adaptar la organización del trabajo sin alterar el techo semanal vigente.

T/VN