Grenell: La Casa Blanca dispone de diversas herramientas antes de considerar la vía militar

Entorno a una posible intervención militar de EEUU contra Venezuela, el enviado especial del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, Richard Grenell, defendió la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el Gobierno de Venezuela, en un momento donde el país se ve asediado por el Gobierno norteamericano.

La Casa Blanca dispone de diversas herramientas antes de considerar la vía militar, dijo Grenell, por tanto, ambos Estados pueden llegar a un acuerdo.

«Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra», indicó.

«Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de América Primero. Entiendo lo que quiere, creo que aún podemos llegar a un acuerdo, creo en la diplomacia, creo en evitar la guerra”, insistió Grenell durante su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada en Asunción, capital de Paraguay.

T/CO