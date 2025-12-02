Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU rechaza las acciones hostiles de EEUU contra Venezuela

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), mediante un comunicado, rechaza la intensificación «a niveles sin precedentes» de las acciones hostiles de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, a la vez que expresaron su «más profunda preocupación por el grave deterioro de la situación en la región de América Latina y el Caribe», producto de las amenazas y bloqueos que está ejerciendo la nación del norte sobre el país.

El canciller de la República, Yván Gil, publicó este martes, la carta del referido grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, en donde evidencia su preocupación por las «continuas y ahora dramáticamente escaladas acciones hostiles y amenazas del gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela».

Seguidamente, la misiva destaca que tales acciones hostiles de EE. UU. contra la nación «se han intensificado a niveles sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales».

La misiva muestra su profunda preocupación por la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de «cerrar, en su totalidad, el espacio aéreo venezolano», siendo «una clara agresión contra la soberanía venezolana, en tanto que un pretendido bloqueo aéreo de facto».

Seguidamente, rechaza las «continuas maniobras hostiles llevadas a cabo por aeronaves militares estadounidenses en las cercanías del espacio aéreo venezolano», incluyendo incursiones no notificadas en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía. Según el comunicado, esto pone «temerariamente en peligro la aviación civil internacional».

El Grupo de Amigos recuerda que la Carta de la ONU prohíbe por igual «la amenaza, como el uso de la fuerza, en las relaciones internacionales». Por consiguiente, las acciones de EE. UU., como el bloqueo aéreo de facto y la «fabricación de falsas narrativas para justificar el uso de la fuerza», se perciben como violaciones graves a la Carta, las cuales «socavan la paz y la seguridad internacionales y amenazan con desestabilizar toda la región de América Latina y el Caribe, la cual ha sido proclamada solemnemente como una ‘Zona de Paz'».

Asimismo, el Grupo exhortó a las autoridades estadounidenses a desistir de esta amenaza bélica y «de toda medida destinada a restringir o interferir en el control soberano de Venezuela sobre su espacio aéreo» y a que «retire, sin demora, todos los activos militares desplegados en proximidad amenazante a Venezuela».