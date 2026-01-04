Grupo de Países Amigos en Defensa de la ONU condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

El Grupo de Países Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas condena de la manera más inequívoca y categórica el acto de agresión perpetrado el 03 de enero de 2026 contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de fuerzas especiales de los Estados Unidos de América, que incluyeron ataques armados contra objetivos civiles y militares en varias ciudades del país y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

La información la dio a conocer el canciller de la República, Yván Gil, a través de sus redes sociales. El texto reza que los Estados miembros expresan su profunda preocupación por las repercusiones de este conjunto de ataques armados, en particular sobre la población civil y su derecho humano a la vida, lo que constituye «una clara violación del derecho internacional y de todos y cada uno de los principios que rigen las relaciones internacionales, incluidos los previstos en la Carta de las Naciones Unidas».

Asimismo, reitera su firme apoyo al gobierno constitucional de Venezuela y subraya la importancia de garantizar el estricto respeto de la inviolabilidad de las inmunidades correspondientes a los jefes de Estado y de Gobierno en virtud del derecho internacional exigen el cese inmediato de todas las hostilidades contra la nación.

Así como el pleno respeto de la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y el derecho inalienable a la libre determinación de la República Bolivariana de Venezuela y el regreso inmediato del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

T y F/ VTV