Grupos de derecha lideraron golpe de Estado en Bolivia

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, informó la renuncia a su cargo para mantener la paz ante el golpe de Estado ejecutado en su contra.

“Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia de Estado. No es ninguna traición a los movimientos sociales, la lucha sigue, somos pueblo. Hemos liberado Bolivia, estamos dejando una patria liberada”, manifestó el Mandatario.

Solicitó a los manifestantes y sectores de la oposición en Bolivia, liderados por Carlos Mesa y Luis Camacho, no continuar atacando las casas de los dirigentes del movimiento socialista, sindicalistas y familiares de integrantes del Gobierno.

Destacó que tiene la obligación de buscar la paz y siente mucho el enfrentamiento entre bolivianos. “Por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia”, indicó Morales.

Desmintió los rumores divulgados por grupos de ultraderecha sobre su posible salida del país. «No tengo por qué escaparme, no me he robado nada. Si alguien piensa que hemos robado que presente una prueba», agregó.

Morales rechazó las muestras de fascismo que obligaron a muchos ministros a renunciar a su cargo, después de amenazas, atentados, secuestros de familiares y hasta la quema de sus viviendas.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, denunció acciones de terrorismo en contra de dirigentes políticos del partido de Gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), y ministros de Morales, cuyos familiares fueron agredidos y sus viviendas incendiadas.

Varios funcionarios de la administración de Morales decidieron renunciar a sus cargos debido a los amenazas contra su vida y contra sus familiares, entre ellos el ministro de Minería, César Navarro, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y los legisladores David Ramos, Rubén Medinaceli y María Simoni.

De igual forma, renunciaron a su cargo el ministro de Deporte, Tito Montaño, así como el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas.

Por otra parte, Morales lamentó que la policía se hubiera desplegado para atentar contra la democracia y se haya unido a los grupos de choque de la derecha que atentan contra la paz y aplican la violencia contra el pueblo boliviano, y señaló que su Gobierno ha sufrido un golpe cívico, político y policial.

Unidades especiales de la Policía Nacional de Bolivia se revelaron contra sus comandantes, entre estos la Policía de La Paz, que dejó sin protección la sede del Gobierno.

Así mismo, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linares, presentó su renuncia al cargo y denunció el ataque a la institucionalidad democrática.

«No queremos que estos grupos violentos quieran ensangrentar más al pueblo. Han desconocido estos grupos el orden constitucional. El golpe de Estado se ha consumado. Fuerzas oscuras han destruido la democracia», expresó García Linera.

En este sentido, señaló que presentó su renuncia junto al presidente Evo Morales para evitar que haya derramamiento de sangre en la nación ocasionado por los grupos violentos, que han emprendido acciones racistas y terroristas contra ciudadanos y autoridades del Gobierno.

«Hemos tomado esta decisión para que no maltraten a más familias, para que no ensangrienten nuestros campos y barrios, para que no golpeen más a nuestra gente», recalcó el vicepresidente.

Por otra parte, García Linares reafirmó su lealtad y compromiso con Morales y con el pueblo boliviano. «Le seré siempre leal al Presidente, estaré siempre a su lado», aseveró.

«Siempre estaremos del lado del más humilde. No los vamos a dejar solos. Y estoy seguro que, más temprano que tarde, nuevamente Bolivia levantará cabeza. Es un momento triste y aciago, pero la democracia del pueblo volverá a restablecerse», agregó el vicepresidente.

Recordó que durante 13 años, junto al presidente Morales, trabajó para la recuperación de la soberanía nacional y la recuperación de los derechos de los bolivianos.

«Somos el Gobierno que nacionalizó los hidrocarburos, el Gobierno que sacó de la pobreza a más de tres millones de ciudadanos», enfatizó.

Las acciones contra el presidente Evo Morales se generaron horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara su informe final sobre los comicios generales del pasado 20 de octubre. Este organismo recomendó la repetición de las elecciones generales basado en que no era posible dar certezas sobre el cómputo definitivo del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

Luego del pronunciamiento de la OEA, el Mandatario boliviano convocó a nuevas elecciones, acatando las instrucciones del organismo internacional, no obstante la derecha no aceptó las medidas anunciadas e insistió en la renuncia de Morales.

Reacciones que condenan el golpe de Estado

En su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a los movimientos sociales y políticos del mundo a la movilización para preservar la democracia en Bolivia, así como para defender al pueblo boliviano, que ha sido víctima de actos terroristas en las últimas semanas.

«Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo», expresó el Jefe del Estado en la red social.

Por otra parte, la República de Cuba condenó el golpe de Estado y la violencia promovida por grupos de la derecha en Bolivia.

«Enérgica condena al golpe de Estado en Bolivia y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo Morales, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de Nuestra América. Llamamos a la movilización mundial por la vida y la libertad de Evo», informó el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez.

Así mismo, el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó su condena al golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia.

«Condeno el golpe de Estado en Bolivia. Deben realizarse las nuevas elecciones que Evo Morales anunció hace pocas horas. La renuncia anunciada por Evo Morales tiene por objeto impedir el derramamiento de sangre boliviana. Pero este es un golpe de Estado por donde se le mire», dijo.

El politólogo Noam Chomsky denuncia que Estados Unidos está detrás del golpe de Estado Bolivia que derrocó al presidente Evo Morales.

“El golpe es promovido por la oligarquía boliviana y cuenta con el total apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo está ansioso por expulsar a Evo Morales y a su movimiento del poder”, advirtió el reconocido politólogo estadounidense.

En un comunicado, Chosmky advirtió que el centro de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en La Paz ha dejado entrever dos planes en el país suramericano: “El plan A, un golpe de Estado, y el plan B, el asesinato de Morales”, indicó.

De igual manera, el partido Comunista de Chile y diputados de varias tendencias rechazan el golpe de Estado.

El Partido Comunista de Chile rechazó esa acción contra el Jefe del Estado Plurinacional e instó a organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos a proteger la vida de los partidarios de Evo, militantes y organizaciones.

La diputada comunista Karol Cariola señaló que la diferencia entre Evo Morales y el presidente Sebastián Piñera es gigante, en referencia a la crisis social y política que vive Chile.

Dijo que Evo «renuncia para no provocar más dolor, más violencia. Piñera se aferra al poder, indiferente a la sangre, a los muertos, a los que ya no ven. Piñera: el Presidente empresario que le sacó los ojos a su país».

Por su parte, la también diputada y abogada Carmen Hertz señaló que al concretarse el golpe en Bolivia «volvemos a las épocas oscuras en esa nación», y señaló que el Mandatario boliviano se vio forzado a dimitir.

En ese sentido, Gabriel Boric, diputado por el partido Revolución Democrática, señaló: «Los golpes de Estado y la intervención militar nunca son las soluciones a crisis institucionales».

Expresó su repudio absoluto al golpe en Bolivia: «Ojalá en nuestro país nadie vuelva a validar esta vía para resolver nuestros problemas políticos».

La exmandataria y recién electa vicepresidenta argentina Cristina Fernández señaló que es momento de tomar acciones claras en defensa de la democracia. Resaltó que en Bolivia hay manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación de las fuerzas policiales, incendian viviendas y secuestran personas, mientras las Fuerzas Armadas le «sugieren» al Presidente que renuncie.

Comparó la situación con Chile, donde «masivas movilizaciones durante semanas piden la renuncia del presidente neoliberal Sebastián Piñeira y las Fuerzas Armadas y policiales reprimen brutalmente. Lo de Bolivia se llama golpe de Estado», remarcó.

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya condenó el golpe de Estado. Zelaya, quien en 2009 fue depuesto también mediante un golpe, consideró que el llamado de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales renunciara no es más que un golpe de Estado.

Denunció a los medios de comunicación de los grupos de poder que callan ante estos hechos y criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Expresó que la organización no aceptó las denuncias de fraude en Honduras en las pasadas elecciones, cuando Juan Orlando Hernández se atribuyó el poder, sin embargo ahora acudió al llamado de la derecha en Bolivia.

Zelaya condenó el plan de agresión de la derecha continental con el total de respaldo de Estados Unidos, que asedia los procesos progresistas de América Latina, como Venezuela y Nicaragua.

Por otra parte, el papa Francisco pidió por la paz en Bolivia, debido a la violencia registrada en la nación suramericana en las últimas semanas promovida por sectores de la oposición.

«Bolivia atraviesa por un momento de incertidumbre social, pues los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, realizadas el 20 de octubre del año en curso, han sido duramente cuestionados», expresó ayer el papa Francisco durante el Ángelus realizado en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

Por esta razón, el Sumo Pontífice pidió rezar por «la situación de la amada Bolivia, cercana a mi patria Argentina».

El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que un grupo de 20 integrantes del Ejecutivo boliviano han sido acogidos en la residencia oficial de ese país en La Paz.

Ebrard destacó que esa acción de México se hace, «de conformidad a su tradición de asilo y no intervención», por lo que también extendieron el ofrecimiento de acogida al mandatario saliente, Evo Morales.

También el pueblo del municipio Ribero, del estado Sucre, y su alcaldesa, Yaritza Ramírez, expresa su enérgica condena al golpe de Estado en Bolivia y denuncia ante el mundo las acciones desestabilizadoras impulsadas por la ultraderecha neoliberal boliviana.

En este sentido, la alcaldesa aseveró que esta iniciativa antidemocrática desconoce la victoria alcanzada en las elecciones del pasado 20 de octubre y sigue un guión violento similar al puesto en práctica en Venezuela por la derecha fascista con el auspicio del Gobierno norteamericano.

“Nos encontramos en un momento histórico, donde los pueblos del mundo deben unirse a favor de la soberanía, desde la tierra del heroico municipio Ribero enviamos nuestro apoyo y respaldo al presidente Evo Morales”, expresó Ramírez.

De igual forma, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que es inaceptable el quiebre institucional en Bolivia luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

«Nosotros, defensores de la institucionalidad democrática, repudiamos la violencia desatada que impidió a Evo Morales concluir su mandato presidencial y alteró el curso del proceso electoral», señaló el Mandatario, quien asumirá en su cargo el 10 de diciembre.

Por otra parte, el politólogo argentino Atilio Borón escribió en Twitter que los fascistas amenazaron las embajadas de Venezuela y Cuba y a su personal en La Paz. “Naciones Unidas y la OEA deben detener a estas hordas infames. Gutérres y Almagro serán responsables por su inacción de lo que allí ocurra».

