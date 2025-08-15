Guarenas condena agresión de EEUU y reafirma su respaldo al presidente Nicolás Maduro

En un acto cargado de convicción y sentido patriótico, representantes de las 24 comunas de Guarenas, junto a líderes comunitarios, voceros de calle, miembros de las UBCHs, movimientos sociales y el equipo político del PSUV y del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, se congregaron en la Plaza Bolívar para rechazar las recientes acciones del gobierno estadounidense contra el presidente Nicolás Maduro.

Orlando Blanco, dirigente municipal del PSUV, expresó que este pronunciamiento representa una firme declaración de resistencia: “Guarenas y Venezuela siguen en pie de lucha, defendiendo al presidente y a la soberanía nacional”.

El comunicado leído durante el acto denunció que las agresiones del gobierno norteamericano responden a intereses económicos que pretenden apropiarse de los recursos naturales del país. En palabras de los voceros, el presidente representa un “muro de contención” frente a estas ambiciones extranjeras.

El texto recordó el papel de Guarenas en el estallido social del 27 de febrero de 1989, destacando el carácter combativo y revolucionario de su gente. “Guarenas ha sido protagonista en momentos decisivos de nuestra historia, y hoy vuelve a alzar su voz”, señala el documento.

El pronunciamiento condenó enérgicamente las amenazas de intervención militar, las campañas de desprestigio y las sanciones impuestas por Estados Unidos, calificándolas como parte de una estrategia de desestabilización que busca justificar una agenda neocolonial. También se rechazó la recompensa ofrecida por la captura del presidente, considerada una provocación sin precedentes.

Los voceros denunciaron además el uso de guerra psicológica y campañas mediáticas millonarias que intentan socavar la legitimidad del Gobierno Bolivariano, el ha sido ratificado por el pueblo en múltiples procesos electorales libres y democráticos.

“El rostro de la desesperación imperial se revela en cada ataque. Pero aquí estamos, unidos, conscientes y decididos a defender nuestra patria”, concluyeron los participantes.

T/Yorcellys Bastidas