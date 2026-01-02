Guarenas inicia el 2026 con despliegue de operativo de limpieza: Capacidad de recolección aumenta un 175%

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el concepto de «más territorio, menos escritorio», instruida por el presidente Nicolás Maduro, la Alcaldía de Guarenas dio inicio al año con el relanzamiento del Plan Guarenas Más Humana 2026.

Esta nueva etapa refuerza el despliegue operativo en todo el municipio para garantizar espacios públicos limpios y servicios eficientes.

El alcalde Antonio Galíndez supervisó el operativo especial e informó que se han activado más de 600 cuadrilleros y cuadrilleras, quienes se mantienen de forma permanente para mantenimiento integral de la ciudad.

Fortalecimiento de la flota y servicios especializados

El relanzamiento incluye una importante inversión en equipamiento para optimizar la atención con la flota de 7 camiones compactadores adquiridos en esta gestión.

Atención integral

Además de la limpieza, se mantienen activas operativas las cuadrillas especializadas para dar respuesta en materia de aguas servidas, potable y alumbrado público.

«Estamos muy contentos porque hemos aumentado nuestra capacidad de atender al territorio. Vamos a seguir trabajando sin descanso para lograr una Guarenas más bonita, más limpia y, sobre todo, más humana», resaltó el alcalde

Resultados y despliegue territorial

De igual forma, resaltó que el impacto del plan ha sido evidenciado en los últimos meses, gracias a que la capacidad de recolección de desechos en el municipio se incrementó en 175% durante el último trimestre del año 2025.

Este 1 de enero se cumplió el cronograma de atención, priorizando las arterias viales del casco central, calles Comercio, Páez y Anzoátegui, así como los sectores 27 de Febrero, Trapichito y Los Naranjos.

No obstante, el operativo contempla recorridos diarios comuna por comuna para cubrir la totalidad del territorio guarenero según el ciclo y horario establecido.