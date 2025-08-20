Guárico avanza con cuatro proyectos estratégicos para la soberanía alimentaria

La Empresa Socialista de Riego Río Tiznado, desarrolla cuatro proyectos estratégicos para fortalecer la soberanía alimentaria y la economía de la entidad guariqueña, en cumplimiento con los lineamientos del gobernador de Guárico, Donald Donaire.

Estos planes están alineados con las políticas productivas del mandatario regional, que buscan generar un impacto significativo en la región. “Uno de los pilares de este plan es la producción de maíz para semilla, en el cual se han destinado 307 hectáreas para este fin, divididas en 240 hectáreas de maíz blanco (variedad Turén) y 67 de maíz amarillo (variedad Guanape)”, comentó el director de la empresa, Carlos Vásquez,

En este sentido, se espera que la semilla producida sea suficiente para cubrir más de 40 mil hectáreas de siembra en 2026, lo que representa un avance crucial para el sector agrícola en el estado llanero. Adicionalmente, Vásquez añadió que han iniciado un proyecto de siembra de arroz para semilla en 20 hectáreas, dicha iniciativa, ha sido impulsada por el gobernador Donald Donaire desde su campaña, la cual tiene como objetivo principal fortalecer la producción arrocera en la región, ya que Guárico cuenta con un cultivo de gran importancia para el país.

Asimismo, para potenciar el sector pecuario, han puesto en marcha un cebadero de ganado bovino con capacidad para albergar hasta 3 mil animales, es importante resaltar que, la alimentación del ganado estará garantizada gracias a la siembra de sorgo forrajero y al uso de pastoreo, lo que crea un sistema integrado y sostenible.

En el área acuícola, desarrollan un proyecto piscícola en una estación que cuenta con nueve lagunas, el mismo será realizado en distintas fases, en la primera, siete de estas lagunas serán sembradas con 21 mil peces.

