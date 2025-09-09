Guárico avanza en materia de electrificación, alumbrado público y salud

Habitantes de la población guariqueña reciben respuestas efectivas y oportunas gracias al Sistema 1×10 del Buen Gobierno, cuya iniciativa permite abordar directamente las necesidades de la población. En este contexto, el mandatario regional ha informado sobre acciones realizadas para solucionar problemáticas en electrificación, alumbrado público y salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en las comunidades de la región llanera.

En este sentido, se han entregado equipos destinados a fortalecer el sistema eléctrico en varios municipios. Entre las localidades beneficiadas se incluyen diversas comunidades que recibieron transformadores y mejoras en su infraestructura eléctrica. Además, se prevé el envío de más equipos a otras áreas para asegurar una cobertura progresiva en toda la región.

Asimismo, el plan de electrificación y alumbrado en la ciudad capital, incluyó la rehabilitación de varias avenidas principales con el fin de crear un entorno más habitable y seguro para los ciudadanos. De esta forma, el pueblo guariqueño ve resultados concretos, con la instalación de postes y luminarias, así como transformadores, realizados en respuesta a las solicitudes de los habitantes organizados.

Con respecto al ámbito de la salud, se puso en marcha un plan quirúrgico para tratar cataratas, donde se evaluará a un número significativo de personas en una primera fase. Esta jornada se llevará a cabo en múltiples municipios, con el apoyo de unidades móviles y en colaboración con las autoridades locales.

Vale destacar que el gobernador Donald Donaire ha manifestado que, “El bienestar de nuestra comunidad es nuestra prioridad. Gracias a este sistema de atención, estamos logrando avances significativos en salud, electrificación y alumbrado que transforman la vida de los ciudadanos”.

F/Prensa Sibci Guárico