Guárico inicia la cosecha de semillas de maíz para fortalecer el ciclo de invierno

En el estado Guárico, comenzó la cosecha de semillas de maíz blanco y amarillo en la empresa socialista de riego Río Tiznado, una iniciativa que garantizará la siembra de más de 40 mil hectáreas para pequeños y medianos productores en el próximo ciclo de invierno, reseña una nota de prensa.

El gobernador Donald Donaire, durante una reciente inspección en la empresa, destacó que actualmente se cosechan 307 hectáreas de maíz, lo que permitirá asegurar una producción con semilla certificada y de calidad para miles de hectáreas en la próxima temporada agrícola. “Con este trabajo seguimos fortaleciendo la producción de alimentos para nuestro pueblo de Guárico y de toda Venezuela”, afirmó.

Asimismo, Donaire informó que veinte hectáreas han sido cosechadas manualmente y que las semillas ya se encuentran en proceso de clasificación y acondicionamiento para su pronta distribución. Esta labor refleja el compromiso constante del estado con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del sector agrícola, al apoyar directamente a los pequeños y medianos productores de la región.

Con esta cosecha, Guárico reafirma su liderazgo en la producción agrícola nacional, al impulsar proyectos socialistas que garantizan alimentos para la población y contribuyen al bienestar económico y social del país.

F/Prensa Sibci Guárico