Guayana Esequiba protagoniza ejercicio ejemplar de democracia directa y protagónica

En un ambiente de entusiasmo y compromiso, las comunidades de la Guayana Esequiba participaron activamente en la jornada de consulta popular para la elección de proyectos locales.

El gobernador de la entidad, Neil Villamizar, informó que, tras un monitoreo constante en las distintas localidades, se ha evidenciado una asistencia contundente por parte de la ciudadanía.

“Tenemos una participación realmente masiva, producto del entusiasmo que ha puesto el pueblo en su democracia participativa, directa, buscando soluciones para su comunidad”, manifestó Villamizar.

Asimismo, el mandatario regional señaló que esta iniciativa responde a una idea innovadora creada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la cual calificó como “un gran éxito”.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Jehyson Guzmán, destacó el clima de alegría que rodea este proceso de elección de proyectos destinados a construir soluciones estructurales para la zona.

Durante su intervención, el parlamentario expresó su agradecimiento “a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez”, además de resaltar el respaldo del Ejecutivo nacional en la organización de la jornada.

Las autoridades enfatizaron la coincidencia de este ejercicio democrático con la celebración del Día Internacional de la Mujer, al manifestar su orgullo por el rol protagónico y la gran participación de las mujeres.

Finalmente, voceros del Poder Popular destacaron la importancia histórica de esta jornada en la Guayana Esequiba, al afirmar que estos mecanismos de consulta permiten empoderar a los habitantes del territorio y garantizar que los recursos se transformen en beneficios tangibles para sus familias.

VTV