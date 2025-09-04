Guía de cine venezolano fue desbloqueada en Uruguay

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, confirmó que la plataforma con más de cien producciones nacionales ya es accesible en territorio uruguayo.

Luego de varias denuncias sobre la restricción digital, el titular de Cultura, Ernesto Villegas, informó que la guía de cine venezolano volvió a estar disponible en Uruguay. La medida levantó la alerta sobre un posible bloqueo cultural que limitaba el acceso a películas nacionales en servicios de streaming.

Villegas señaló que la restricción afectaba la difusión del patrimonio audiovisual del país, impidiendo a los usuarios uruguayos acceder a contenidos que forman parte de la identidad venezolana.

Tras el restablecimiento, internautas confirmaron que la guía y sus títulos ya pueden consultarse sin limitaciones.

