Guitarrista de Queen presenta canción sobre sonda espacial de la NASA

Brian May, guitarrista de la emblemática banda británica Queen, presentó este jueves su primer sencillo en 20 años titulado New Horizons, inspirada en la misión espacial no tripulada de la NASA.

La canción es la primera compartida por el británico en dos décadas y fue presentada desde el Centro de Control de la NASA, e incluye algunas palabras del físico Stephen Hawking, quien murió el pasado 14 de marzo. El tema lleva el mismo nombre que la sonda espacial que recientemente se encontró con el objeto más distante en el sistema solar. El propósito de dicha misión es aportarles a los científicos de la NASA los conocimientos sobre la composición de los objetos que se encuentran en el Cinturón de Kuiper y recolectar información sobre el sistema solar. Con esta canción May unió dos partes de su vida: la música y sus conocimientos de astronomía, tal y como aseguró a varios medios. El último sencillo del músico fue Why Don’t We Try Again en 1998.

T/Prensa Latina

F/Archivo