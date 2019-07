Guitarrista venezolano crea método de composición con base en diseños geométricos

El artista sostiene que con este sistema es mucho más fácil comprender la construcción de cualquier acorde o escala que con los métodos tradicionales

Desde hace unos seis años el guitarrista venezolano Áureo Alejandro Puerta Carreño diseñó un sistema de composición que toma como base la elaboración de diseños geométricos. Aun cuando lo aplica a la creación de piezas para guitarra, sostiene que este sistema es aplicable a otros instrumentos y encaja en los diversos estilos y géneros.

“Compongo mi música a través de la geometría y para ello solo utilizo un compás y una regla, es un sistema que yo inventé hace seis años por el cual una matriz de hexágonos se convierte en mi lienzo por donde voy a escribir las notas. En pocas palabras le puedo poner música a cualquier objeto que quiera”, cita una nota de prensa de este músico, nieto y alumno del gran compositor y director Inocente Carreño, sobrino del maestro Gregory Carreño y primo del violinista Alejandro Carreño (concertino de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela).

Hace tres este novedoso sistema de composición de Puerta Carreño trascendió internacionalmente con la composición de la obra “Canción para ti”, una pieza al estilo barroco que ha sido tocada en todos los festivales de guitarra clásica en Estados Unidos y Canadá, así como en varios eventos en Holanda, España, Italia, y Finlandia.

De acuerdo a la nota de prensa, la partitura de esta pieza ha sido adquirida más de 10.000 veces en el portal Sheetmusicplus.com e inclusve Jesús Serrano, virtuoso de la guitarra con más de 50 primeros lugares en certámenes internacionales, la incluye en el repertorio en sus conciertos.

Puerta Carreño explicó que en julio de 2014, mientras componía, se quedó sin papel de pentagrama y lo único que tenía a mano para continuar su proceso creativo era un cuaderno cuadriculado. “Me di cuenta de que a medida que escribía se iban formando secuencias musicales, lo cual me llamó mucho la atención y empecé a trabajar disfrutando de las sonoridades que producían, pero los cuadrados que me daba el cuaderno no me ayudaban a colocar las 12 notas de nuestro sistema tonal musical, ya que un cuadrado solo tiene 4 lados, pero un día, viendo un programa de la importancia de las abejas, se me vino a la mente el hexágono y esa fue la solución que dio pie al descubrimiento del patrón geométrico por el cual se rige la música”.

Emocionado, el músico se dio cuenta de que con este patrón geométrico obtenía los mismos resultados que con otros métodos conocidos por el durante su formación musical, pero desde otra perspectiva. “Quedé asombrado porque esta vía es mucho más lógica y fácil de entender que la teoría tradicional, pues con este método cualquier persona que no sepa nada de música es capaz de comprender la construcción de cualquier acorde o escala”, agregó.

Además de dirigir la Academia de Música Carreño, Puerta Carreño está finalizando una obra encargada por el cubano Marco Tamayo, quien hoy es considerado el mejor guitarrista del mundo. El Texas Guitar Quartet del que forma parte Isaac Bustos también le comisionó una tocatta, la cual tituló Tocatta en salsa que será estrenada este mes en nueve ciudades de China. El Festival internacional de Montreal le solicitó otra obra para guitarra solista la cual se le otorgar al ganador de la edición 2019, para que así pueda interpretarla en la apertura del festival en 2020.

