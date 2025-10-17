Gustavo Petro: El pueblo venezolano es un pueblo bloqueado y la víctima de los misiles de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la reciente agresión militar de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe y advirtió sobre las graves consecuencias humanitarias que estas acciones pueden tener para la región.

Durante una entrevista con el Sistema de Medios Públicos, el mandatario afirmó que el pueblo venezolano es hoy víctima directa de las políticas intervencionistas y del bloqueo impuesto por Washington, y que los recientes ataques han cobrado vidas inocentes, entre ellas pescadores y ciudadanos colombianos.

«El pueblo venezolano es un pueblo bloqueado. Se quedaron sin comida, sin agua, y millones tuvieron que huir por culpa del bloqueo. Ahora vienen acá a tirar misiles. De los 27 muertos ya sabemos que hay pescadores y colombianos al parecer», expresó Petro.

El jefe de Estado colombiano sostuvo que, detrás del discurso antidrogas utilizado por Estados Unidos para justificar sus operaciones militares, existe un claro interés geopolítico y económico sobre los recursos naturales de la región. «Nosotros hemos incautado 34 toneladas de cocaína sin un solo muerto. En cambio, las operaciones de EEUU dejan decenas de muertos. Esa es la diferencia entre una política de paz y una política de guerra», enfatizó. Petro recordó que la relación entre Colombia y Venezuela va más allá de las fronteras políticas o ideológicas, ya que millones de familias comparten vínculos históricos, culturales y humanos. «Con Venezuela somos el mismo pueblo. Hay cuatro millones de colombianos allá y 14 millones en la frontera. Es media sociedad que queda afectada. No es un juego. Los primeros en morir no son los gobiernos, es el pueblo», subrayó. El presidente colombiano también criticó el trato que Estados Unidos ha dado a los migrantes latinoamericanos, incluyendo a venezolanos y colombianos deportados en condiciones inhumanas. «Se fueron a Estados Unidos y los echaron como perros. Los trataron mal, incluso siendo niños. Yo no permitiré que un colombiano vuelva encadenado a su país. Nosotros no somos esclavos», recalcó, evocando la lucha histórica de América Latina contra el colonialismo y la opresión.

F/Medios digitales-Globovisión