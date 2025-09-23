Guterres exige alto al fuego permanente en Gaza y llama a la paz en la ONU

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, inauguró este martes el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General con un llamado urgente a detener la violencia en Gaza, al advertir que la paz es la “principal obligación” de la comunidad internacional.

“Debemos trabajar todos juntos en pro de un alto al fuego, brindando una paz duradera conforme a la Carta de las Naciones Unidas, sus resoluciones y el Derecho Internacional”, afirmó el diplomático, quien señaló que la impunidad ha sido la raíz de los conflictos más atroces de los últimos tiempos.

Guterres denunció que la situación en Gaza se prolonga como consecuencia de decisiones alejadas de la humanidad, y recordó que la Corte Internacional de Justicia ha exigido medidas obligatorias para prevenir y sancionar crímenes en el territorio palestino.

Asimismo, advirtió que el mundo necesita protecciones universales y normas comunes que limiten el poder de los Estados y de la tecnología, al subrayar que “ninguna máquina debe decidir quién vive o muere”.

