Habitantes de la Guayana Esequiba serán favorecidos con Aba Ultra de Cantv

Un equipo multidisciplinario de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) participó en el encuentro del Gabinete de Servicios Públicos organizado por la Gobernación de la Guayana Esequiba, donde se abordó, entre otros temas, la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, a fin de llevar el servicio Aba Ultra a los habitantes de la región.

La reunión contó con la dirección del secretario de gobierno, capitán de navío, Julio Rojas; el secretario de Seguridad Ciudadana, vicealmirante, Xabier de Bidegain y el diputado Roy Betancourt, quien se desempeña como secretario de Servicios Públicos e Infraestructura.

Durante el encuentro, se estableció la planificación para avanzar con las labores de modernización de la red a fibra óptica, así como la ruta de trabajo que se extenderá desde Tumeremo, capital administrativa de la entidad, hasta San Martín de Turumbán.

También se resaltó los beneficios que traerá a esta región contar con el servicio Aba Ultra, 100 por ciento fibra óptica, para el desarrollo de sus actividades socio productivas.

Cantv avanza con el plan de modernización tecnológica en el territorio venezolano. Además, ratifica el compromiso de mejorar la calidad de los servicios públicos, para el beneficio de la población.

F/Prensa Cantv