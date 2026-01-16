Habitantes del sector La Cooperativa en Aragua reciben atención médica integral

Un total de 325 personas fueron beneficiadas en una jornada que se desplegó en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de La Cooperativa, ubicada en la parroquia Las Delicias del municipio Girardot del estado Aragua.

Este despliegue, que brindó beneficios médicos otorgados de forma gratuita, tuvo como objetivo principal garantizar a la población aragüeña salud de calidad y oportuna directamente en sus comunidades.

​Durante el abordaje, los habitantes del sector recibieron consultas especializadas en medicina general, pediatría, odontología, ginecología y obstetricia, además de servicios de oftalmología y atención a personas con discapacidad. Adicionalmente, se realizaron ecografías, pesquisas de glicemia capilar y control de tensión arterial, entrega de medicamentos, esquemas de inmunización, desparasitación y la dotación de kits para embarazadas. ​

Esta labor, articulada con la gobernadora Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, reafirma el compromiso de fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud en la entidad.

F/MPPS