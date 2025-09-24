El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recientemente realizó una visita a la 31° Brigada de Infantería Mecanizada General de Brigada Lucas Carvajal, lo cual compartió a través de una publicación en su canal de Telegram. Al respecto, indicó que la FANB porta «la sangre del Ejército Unido Libertador».

«Saludé a todo el personal, que se mantiene activo y en constante preparación para defender nuestro sagrado derecho a la Paz», expresó el mandatario venezolano mediante el mensaje digital.

Respecto al ente castrense, les recordó su «responsabilidad de defender y proteger al Pueblo y a la Patria». Sobre la desinformación y propaganda contra Venezuela por parte de potencias extranjeras, las caracterizó como «burdas, extravagantes e infames».

No obstante, el presidente Maduro también reiteró: «estamos en la lucha por la verdad y de ella saldremos más fortalecidos, unidos y con mayor capacidad de combate y defensa». «¡Hagámonos respetar como República! Nuestro compromiso con la Patria está hoy más vigente y vivo que nunca», finalizó.

T/VTV – CO