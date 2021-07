Hallan muertos a manifestantes desaparecidos en Colombia

La Fundación Nydia Erika Bautista para Derechos Humanos reportó el domingo que el joven Duvan Felipe Barros Gómez, visto por última vez el pasado 5 de junio, fue encontrado muerto en el sur de Bogotá (capital colombiana).

Su madre, Dolores Cecília Barros, indicó que el joven de 17 años había salido para participar en las manifestaciones contra el Gobierno colombiano en Portal Resistencia (o Portal Las Américas), en la localidad Kennedy de Bogotá, pero fue detenido por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), conforme a un amigo de su hijo, y desaparecido más de un mes, tras ser obligado a subirse en un camión que se lo llevó.

Barros afirmó que su hijo no formaba parte de la primera línea, tampoco había tomado parte activamente en las manifestantes, y no había cometido actos de vandalismo, por lo que ella denunció el hecho el 7 de junio pasado. No obstante, las autoridades tardaron en iniciar la investigación y hasta el 14 de junio habrían emprendido la búsqueda, agregó.

Encuentran sin vida a activista, 44 días tras su desaparición

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó el mismo domingo el hallazgo del cuerpo sin vida de otro manifestante, identificado como Alquimedez Santana, en la morgue de Medicina Legal en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca, 44 días después de su desaparición.

Santana, manifestante activo del punto conocido como Puente de Mil Luchas y quien había participado en procesos organizativos de los sin techo desde 2002, exigiendo ser reconocidos con derechos en el sector conocido como La Laguna y El Pondaje, fue reportado desaparecido el pasado 27 de mayo, día en que fue visto por última vez.

Las protestas antigubernamentales en Colombia estallaron el pasado 28 de abril en rechazo a las políticas neoliberales y una reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque que ya se retiró.

Las movilizaciones se han intensificado en las últimas semanas para exigir el fin de la violencia promovida por el Estado y pedir justicia para los más de 70 asesinados, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas con lesiones oculares a manos de la Policía y los agentes de la Esmad.

F/Hispantv

F/AFP