“Hands off Venezuela”, manifestante interrumpe audiencia de Marco Rubio en Senado de Estados Unidos

Un manifestante irrumpió este miércoles en la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en la que el secretario de Estado, Marco Rubio, testificaba sobre la política estadounidense hacia Venezuela. El hombre, que sostenía un cartel con la consigna “Hands off Venezuela”, fue retirado por seguridad tras gritar y acusar a Rubio de cometer un “crimen de guerra”.

El incidente ocurrió justo al inicio de la comparecencia, cuando Rubio se disponía a defender la postura de la administración del presidente Donald Trump respecto a la situación en Venezuela tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro en una operación reciente. Agentes de seguridad escoltaron al manifestante fuera de la sala y, según reportes, recibió una sanción de exclusión de un año del comité por parte del presidente de la sesión, senador Jim Risch.

Rubio insistió en su discurso en la necesidad de avanzar hacia una Venezuela “democrática, próspera y amistosa” y defendió el enfoque de la Casa Blanca hacia Caracas, aunque algunos legisladores demócratas expresaron críticas y dudas sobre la estrategia y la falta de mayor transparencia con el Congreso.

T/CO