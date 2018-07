Hay que depurar el MP en los estados porque sigue “infestado por un aparato delincuencial”

Para una supervisión efectiva de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en los mercados municipales también debe profundizarse “un proceso de depuración del Ministerio Público a nivel de los estados, porque todavía está infestado por ese aparato delincuencial” creado por la exfiscal general de la República Luisa Ortega Díaz.

El planteamiento lo hizo este martes en declaración al Correo del Orinoco el presidente de la Comisión para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa, las Comunas y los Consejos Comunales de la ANC, Julio Chávez, quien explicó que la Constituyente, una vez se apliquen los precios acordados, acompañará las labores de fiscalización en los mercados municipales, por lo que dicha depuración permitirá dar autoridad a los constituyentes y lograr que su actuación sea efectiva.

Resaltó “el gran trabajo que está haciendo el compañero fiscal general de la República, Tarek William Saab”, no obstante, afirmó que el mencionado aparato delincuencial que “opera en el estado Lara, es posible que ocurra en otros estados”. También planteó la necesidad de depurar el Poder Judicial y de revisar los organismos de seguridad del Estado.

COMUNIDAD ORGANIZADA DEBE SUMAR ESFUERZOS

Indicó que en algunos casos funcionarios públicos incurren en delitos de corrupción y atentan contra la estabilidad económica. “Estamos siendo afectados por el boicot, la persecución financiera, pero a lo interno algunos funcionarios no están cumpliendo a cabalidad sus funciones y hace falta actuar para que estas cosas no ocurran”, afirmó.

Sostuvo que “no hay mucho tiempo para actuar”, por ello exhortó a la comunidad organizada a sumar esfuerzos para erradicar prácticas ilegales y afianzar la gestión gubernamental. “En la medida que hayan mayores niveles de participación, podremos hacer más efectiva la gestión del Gobierno”, acotó.

GOLPEAR EL BACHAQUEO CORPORATIVO

Chávez precisó: “Al golpear esas mafias, creemos nosotros, la acción debe orientarse también hacia las comercializadoras y distribuidoras, que son en definitiva las que promueven el bachaqueo corporativo”.

Al referirse a los medicamentos, estimó necesario fortalecer la presencia del Estado en este sector, pues “no es posible que de manera permisiva aquí se le otorgaron dólares preferenciales a laboratorios que debieron fabricar medicinas esenciales y lo que hicieron fue producir Borocanfor o Alka-seltzer. No decimos que no son necesarios, pero no son esenciales para nuestro pueblo, como son los medicamentos oncológicos, para la diabetes, la hipertensión, las convulsiones”.

En su opinión, debe haber rectoría del Estado sobre la actuación de la Cámara Venezolana de Droguerías, que “se comporta como un cartel lícito de drogas, entre ellos se pedalean los pocos medicamentos esenciales que hay y no le llegan a nuestro pueblo”.

T/ Leida Medina

F/ Archivo CO

Caracas