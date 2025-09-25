Héctor Rodríguez: 56 mil jóvenes comenzaron su formación como docentes en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio

Este miércoles 56 mil jóvenes comenzaron su estudios en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, para formarse como docentes, informó el ministro de educación, Héctor Rodríguez.

En un mensaje publicado en su cuenta en Telegram, Rodríguez resaltó que 19 mil 102 jóvenes del país seleccionaron en el Sistema Nacional de Ingresos (SNI) la carrera de educación, lo que representa un incremento de un 4% en comparación con el año anterior.

«Unos 400.000 jóvenes se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingreso para estudiar una carrera universitaria y de ese grupo 19.102 optaron por Educación, esto significa que el interés por estudiar docencia se incrementó 4 % en comparación con el año anterior», detalló el ministro.

T/MAZO