Héctor Rodríguez a Infobae: El pueblo jamás sentirá confianza por ese medio

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, ofreció su derecho a réplica sobre un artículo que publicó el portal Infobae, a lo que aseguró que el pueblo jamás sentirá confianza por ese medio.

El derecho a réplica de Héctor Rodríguez surge luego que el medio argentino Infobae publicara un artículo titulado “Héctor Rodríguez, el joven ambicioso que perdió terreno para ser el heredero de Nicolás Maduro”.

A través de una carta publicada en el medio La Patilla, que también publicó el artículo de Infobae, el gobernador de Miranda señaló que la verdad no se puede mancillar sin consecuencias, porque hay responsabilidad y ética en los medios, la cual defenderá.

“Ustedes parecen haberla dejado a un lado a la hora de trabajar. Sepan también, que es por este tipo de publicaciones que el pueblo venezolano no sentirá confianza jamás por este medio”, expresó Rodríguez.

Rodríguez denunció que en la nota publicada en Infobae es directamente atacado, y no solo a él sino también el Gobierno nacional, acusaciones que se hacen sin ningún tipo de pruebas, la cuales se hacen con declaraciones de fuentes anónimas.

“Hago público este reclamo no por mí, yo estoy aquí parado sin nada que esconder, sin nada que temer, lo hago porque el odio y la mentira se combaten con razón y verdad, lo hago porque no es a Héctor Rodríguez a quién buscan lesionar, sino al pueblo que acompaña el diálogo, que acompaña la gestión en Miranda”, citó parte de la carta.

En ese sentido, repudió que en el escrito se parte de especulaciones y tendenciosas que desestiman el sistema democrático participativo que hay en Venezuela; por lo que no es posible heredar cargos de elección popular.

Aseveró que el medio intenta deslegitimar su profesionalismo, tras asegurar que según “fuentes anónimas” obtuvo su título universitario por caminos irregulares; con declaraciones de supuestas personas que compartieron esos años con él.

Asimismo, consideró preocupante que a ese tipo de información lo quieran llamar periodismo, al redactar una nota que claramente es propaganda; la cual es hecha de una manera grotesca.

Rodríguez puntualizó que ni en Venezuela ni en ningún lugar del mundo se puede acusar a una persona, a un servidor público en altas responsabilidades; de supuestos delitos sin ninguna evidencia.

“Como venezolano, como Mirandino, y como gobernante, exijo respeto, no permito se lesione la imagen de mi equipo, de mi pueblo; o la de mis allegados con injurias y contenidos tan burdos como los que caracterizan a su medio de propaganda”, apuntó.

T/Redradio

F/Archivo