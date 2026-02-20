Héctor Rodríguez alerta: «Los poderosos buscan una sociedad dirigida por algoritmos»

Durante un encuentro con representantes de las Misiones y Grandes Misiones de Nueva Generación en la ciudad capital, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, alertó sobre las pretensiones de grupos extremistas y poderes fácticos de imponer modelos de control social ajenos a la realidad territorial.

Conciencia frente a la «guerra de algoritmos»

Rodríguez hizo un llamado especial a la juventud venezolana para identificar las estrategias de dominación tecnológica y económica.

«Los poderosos buscan una sociedad dirigida por algoritmos; nosotros, desde el lado de los humildes, apostamos por una sociedad conducida por las comunas desde el propio territorio», sentenció el funcionario.

Asimismo, advirtió que el país continúa enfrentando diversas modalidades de agresión, entre las que enumeró: Guerra psicológica y económica, uso de algoritmos para la manipulación y estrategias de asfixia y secuestro de activos

En su reflexión, el vicepresidente recordó que, aunque el país ha superado etapas críticas, la Revolución Bolivariana sigue bajo el asedio de grupos de poder que intentan forzar una rendición mediante sanciones.

Por ello, Héctor Rodríguez exhortó a todos los movimientos sociales y estructuras de las Misiones a brindar un acompañamiento sólido a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el cumplimiento de sus responsabilidades al frente del Estado venezolano.

T/CO con información de Medios nacionales