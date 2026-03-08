Héctor Rodríguez: Consulta Popular es un hecho absolutamente revolucionario

El vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, desde la Comuna Rogelio Castillo Gamarra, aseguró que el pueblo profundiza su papel protagónico con la Consulta Popular de este 8 de marzo.

Acotó que la consulta popular es involucrar a todas las personas en el ciclo de la política pública, “y es un hecho absolutamente revolucionario porque involucramos a toda nuestra gente, con su participación protagónica”.

“Hoy vemos la democracia participativa, la democracia de autogobierno y la democracia chavista, y es necesario recordar que esta dinámica de las consultas nació acá, en Petare, Miranda, por eso es importante reconocer su trabajo, porque aunque nació aquí, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, lo hizo nacional”, indicó.

Asimismo, señaló que esto se convirtió en un método de trabajo para que el pueblo participe en todo el ciclo de la política pública y en la construcción de sus planes. “Gobernar es resolver problemas infinitos con recursos finitos, y es la misma ciudadanía la que dice a dónde van esos recursos; hoy lo vemos”.

También agregó que hoy es un día de celebración para la Revolución Bolivariana y para el pueblo venezolano, así como una celebración para las mujeres en su día “que día a día se mantienen en lucha”.

F/VTV