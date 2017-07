Héctor Rodríguez: El pueblo venezolano le dará una gran victoria a la paz el 30 de julio

El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Héctor Rodríguez, aseguró este domingo que el próximo 30 de julio, el pueblo venezolano le dará una gran victoria a la paz en las elecciones del Poder Originario.

Indicó que a pesar de la agenda violenta de la oposición, el presidente Nicolás Maduro sigue apostando a la conciencia popular para garantizar la estabilidad social y política en el país.

“No nos van a parar, no van a lograr que odiemos porque a nosotros nos mueve la paz, el amor, si no quieren dialogar que no lo hagan, por eso el Presidente convocó al pueblo y convocó a esta Asamblea Constituyente para el gran diálogo nacional, una asamblea democrática”, expresó.

Durante el inicio de campaña electoral desde los Valles del Tuy en el estado Miranda, Rodríguez instó a la población a sumarse a estas elecciones a través de las cuatro maquinarias revolucionarias y darle “una gran victoria a la paz”.

1- Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), Jefes y Jefas de los Círculos de Lucha Popular (CLP) y registro del 1 x 10.

2- Jefes y Jefas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), “un nuevo liderazgo surgido al calor de la lucha”.

3- Movimiento Somos Venezuela, “la maquinaria de la esperanza, del futuro, de la sonrisa, de la alegría”.

4- Diversos movimientos sociales.

Recordó que la Constituyente busca fortalecer las políticas sociales del Gobierno Bolivariano y blindarlas para que no puedan ser atacadas por sectores de oposición que piensan en sus intereses personales y no en el pueblo.

“Esta Constituyente es para cambiar lo que tengamos que cambiar por la gente, se trata de si llegan o no los CLAP, si nuestros niños tienen escuela, si los chamos tienen trabajo. Con el Movimiento Somos Venezuela debemos ir casa por casa a buscar los problemas, (…) los chavistas estamos para buscar los problemas y solucionarlos”, enfatizó.

Para finalizar, acotó que esta ANC servirá de preámbulo para las elecciones regionales de diciembre, recordando que el estado Miranda, a pesar de la gran inversión que ha obtenido en estos años y del gran potencial territorial y económico que tiene, se encuentra abandonada debido al desinterés del mandatario regional, Henrique Capriles Radonski.