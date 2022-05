Héctor Rodríguez: La oposición no tiene coraje para reconocer su error

“La oposición no tiene coraje para reconocer su error”, dijo este viernes el Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para La Guaira, Caracas y Miranda, Héctor Rodríguez, tras recordar la responsabilidad que tiene ese sector político en la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales al país por parte de Estados Unidos (EEUU) y sus aliados.

“Ellos son responsables de hacernos pasar hambre y generar una gran crisis en el país”, sentenció durante una visita a la parroquia Cartanal, municipio Independencia del estado Miranda, donde cuestionó el actuar de los opositores que hoy en día quieren “pasar la página sin siquiera pedir disculpas”.

“El país dijo ¿ah, me vas a bloquear? ¡Pues, no voy a ceder! (…) Y se rindieron ellos (la oposición) primero. Y eso hay que debatirlo, sabemos que hay cosas que corregir y hay que debatir eso (…) Pero la oposición, (Henrique) Capriles, (Juan) Guaidó, lo mínimo que tienen que decirle al país es ¡Mira, me equivoqué!”, reflexionó Rodríguez.

El dirigente de la tolda roja también cuestionó la falta de valentía de la oposición venezolana para asumir sus errores políticos, entre ellos, su alianza con Estados Unidos para promover un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Hemos pasado tiempos duros y hemos empezado a salir de la tormenta”, enfatizó Rodríguez sobre la propuesta de EEUU de aliviar las sanciones, asegurando que el Gobierno Bolivariano sabe que las medidas son una estrategia geopolítica frente a lo que ocurre con Rusia y Ucrania. Insistió en que Venezuela seguirá firme en su clara intención de ser independiente y soberana.

TyF/Prensa Gobernación de Miranda