Héctor Rodríguez: Tenemos que cambiar el funcionamiento de las escuelas de talento deportivo

Una escuela de talento deportivo no es una escuela que funciona igual que las demás, sino que es una institución que debe garantizar el entrenamiento el mayor nivel académico a los niños y jóvenes, aseguró el ministro de Educación Héctor Rodríguez.

Durante el acto de abanderamiento a la delegación venezolana que irá a los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025, realizado en el Teatro Nacional de Caracas, Rodríguez enfatizó en que los estudiantes – atletas no pueden verse ante la disyuntiva de elegir entre el deporte y el estudio, por lo que el Estado debe garantizar las condiciones para que sean “el mejor deportista y el mejor estudiante”.

“Tenemos que cambiar por completo el funcionamiento de las escuelas de talento deportivo, no sirven como están funcionando, no son escuelas de talento deportivo para los atletas. Si usted es un atleta de alto rendimiento, porque eso es lo que va a las escuelas de talento deportivo, usted tiene una dinámica de entrenamiento y de competencia que no se adapta al horario escolar normal, no se adapta y entonces la administración, no la academia porque no tiene ninguna lógica académica, le dice al atleta: o estudias o haces deporte”, explicó.

El también vicepresidente para el área Social pidió en este contexto que se estudie la forma en adaptar de mejor manera el sistema educativo para los niños y jóvenes que también hacen deporte de alto rendimiento, para que “el próximo año escolar ya se hagan los cambios necesarios”.

Rodríguez comentó que en cada estado hay al menos una escuela de talento deportivo y todas “tienen que cambiar radicalmente”.

Para esta tarea, según una nota de prensa de la Vicepresidencia, instó a conformar una comisión en la que estarán, entre otras personas, el ministro de Deporte, Franklin Cardillo; la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, y el viceministro de Educación, Alejandro López, quienes deberán consultar con los atletas, profesores de educación física, directores y expertos en el tema.

REDACCIÓN MAZO