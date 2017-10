Héctor Rodríguez: vamos a triplicar presencia policial en tres meses

El gobernador electo por Miranda Héctor Rodríguez anunció que se triplicará la presencia policial en la entidad antes que finalice el año. “Vamos a triplicar la presencia policial en los próximos tres meses. Pondremos policías en todo el territorio mirandino, nosotros nos vamos a comprometer y vamos a trabajar muy duro por recuperar la seguridad del estado”, afirmó.

Agregó que Miranda necesita 10 mil funcionarios. “Ya he estado en comunicación con el Ministro de Interior y Justicia, para que 2 mil estudiantes del corte que se está formando en la Universidad Nacional pase este mismo año al estado”, sostuvo Rodríguez.

Asimismo, aclaró “no va a haber soluciones mágicas de ningún problema, pero en el próximo trimestre se va a triplicar la presencia de 900 funcionarios, vamos a pasar a 2 mil 900 de aquí a diciembre, así que en diciembre ya podemos hacer un primer balance de los resultados”.

El Gobernador señaló que el plan de seguridad no solo se enfoca en lo policial, sino que también se debe reiluminar las calles, retomar las políticas de prevención, puesto que la gestión saliente eliminó el Instituto de la Juventud, el Instituto de Cultura, dejó de invertir en deporte, en educación, eliminó el Instituto de las Mujeres, por lo que “nosotros vamos rápidamente este trimestre a crear de nuevo dichos institutos, un plan integral que tiene que ver con políticas de prevención para recuperar la paz y la integridad”, expresó.

De igual forma, Héctor Rodríguez manifestó que el pueblo está saturado de la pelea con el gobierno nacional, así que a partir de este momento se acaban las discusiones que durante ocho años han servido para dejar abandonado al pueblo mirandino.

“Estos últimos 8 años lo que ha hecho la Gobernación de Miranda es pelear con el Gobierno Nacional, desde hoy se acaba esa pelea, no vamos a eso a la Gobernación, no hay excusas, vamos a trabajar. Vamos a utilizar la relación que tenemos con el Gobierno Nacional para que Miranda mejore”, apuntó.

En cuanto a las personas que no votaron por la opción del partido de gobierno, el líder político mirandino aseguró “a los que no confían, vamos a trabajar por ustedes. Vamos a trabajar por una Miranda bonita, por el futuro y por la dignidad”.

Añadió “quiero darle un abrazo de reconocimiento a los que no votaron por mí o no votaron en el proceso electoral de ayer, un abrazo y me comprometo a trabajar para todas y para todos. Aquí el perdedor fue la guarimba, la violencia y ganó la paz en Miranda y eso convoca a todas las mirandinas y mirandinos”.

Sobre la oposición sostuvo que lo más sano que puede hacer la dirigencia de este sector es reflexionar sobre la forma en la que vienen haciendo política, cómo las peleas internas y la violencia han generado un gran nivel de frustración en sus electores, por lo que le recomendó una profunda reflexión.

T/Prensa Mirando al Futuro