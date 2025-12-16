Hegseth y Rubio comparecerán ante el Senado para rendir cuentas de agresión en el Caribe

El líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos (EE. UU.), Chuck Schumer, anunció que los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y de Estado, Marco Rubio, comparecerán el martes en la cámara, como parte de una sesión informativa dedicada a la agresión «descontrolada e imprudente» de Washington en el Caribe.

«En respuesta a mis reiteradas demandas, mañana habrá una sesión informativa para todos los senadores, con los secretarios Hegseth y Rubio, sobre las acciones descontroladas e imprudentes de esta Administración en el Caribe», escribió Schumer en sus redes.

Al respecto, señaló que «esta sesión informativa se produce tras semanas de presión, tanto mía como de otros senadores demócratas, para asegurar que todos los senadores escuchen [algo] de esta Administración, que parece temer incluso las respuestas más básicas», agregó.

«El pueblo estadounidense merece supervisión. Tenemos la intención de proporcionársela», concluyó.

F/Medios internacionales