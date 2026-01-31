Helicoide se convertirá en un centro social y recreativo para la familia policial

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ante el país que El Helicoide será convertido en un centro de atención social y de recreación para la familia policial y las comunidades aledañas.

Durante su participación en la sesión solemne de apertura de actividades judiciales 2026, expresó: “En el marco del relanzamiento de la Gran Misión Guardianes de la Patria, que contempla programas de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de atención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial”.

Refirió que este nuevo centro será para el beneficio de la población circundante al recinto, así como también para el bienestar de la familia policial.

T/Prensa Presidencial