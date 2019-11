Henrys Silva: “Quien quita que haga un musical de Sandro”

Muerto en un accidente de tránsito en 1973, pero su potente voz se ha mantenido vigente para muchos hasta hoy en día. Y este domingo a las 11:00 am y 5:00 pm culminará su primera temporada la obra «Nino Bravo: El Musical», escrita por Cora Farías e interpretada por Henrys Silva. Se presenta en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño en Caracas.

Al también animador Silva lo acompañará Lenyis Rivero (como María Amparo, la esposa); Daniel Rodríguez (Don Luis, padre); Morella Rojas (Doña Consuelo, madre); Ruxiris Fernández (Chelo Ferri, hermana); Miriam Pérez (Milagros, tía); Thalía Samarjian (Ana Belén); Rosmir Ríos (Cecilia); Luis Febres (Manuel Alejandro) y Carlos Caballero (Julio Iglesias). Y la banda musical la integran Oscar Vera Ayala (director musical), Inhigo Ayala (guitarrista), Ricardo Chacín (baterista), Edgar Romero (percusionista menor) y Germán Moreno (bajista).

La sinopsis de este musical nos cuenta que corría la década de los 70 y Luis Manuel Ferri, mejor conocido como Nino Bravo, era para el momento uno de los artistas más cotizado en España y en toda Latinoamérica. Los éxitos de los más grandes compositores se popularizaban en la voz de Nino, quien para ese entonces ya había conformado una familia junto a su único y gran amor, su esposa María Amparo, con quien tenía una hija llamada Amparo y la ilusión de un segundo embarazo en curso.

Henrys Silva, animador, cantante y actor, muestra su talento innato, profesionalismo y destreza vocal dando vida en este musical a Nino Bravo, apodado también en su momento como la voz de América. Este trabajo cuenta con la dirección general de Francisco García; dirección musical de Oscar Vera Ayala; y la producción de Marcelina Infante. Las entradas serán a través de www.ticketmundo.com y en las taquillas del teatro.

– ¿Por qué Nino Bravo y no Sandro, por ejemplo, para hacer un musical?

– Soy admirador nato de las grandes estrellas y no sólo por un éxito pegado o por los escenarios recorridos si no por la manera tan mágica de ganar el reconocimiento con carisma, autenticidad y más. Gracias a este homenaje me he reencontrado con lo que antes era un sueño y hoy una realidad. Esto de encarnar a quienes lo han dado todo por la música, por el arte y aportar más aplausos y cariño, a través de esta representación y la añoranza, a esos ídolos que han nacido para quedarse por siempre en los corazones de quienes se consideran sus fans, me hace sentir más que satisfecho, pleno.

– Pero, ¿por qué este español?

– Desde que me interese por las competencias de canto, por la música y el arte he sido admirador de Nino Bravo. En mis años de casting para Realitys de canto audicione muchas veces con temas de Nino. Cuando Cora Farias y Francisco García me dijeron: Henrys es hora de trabajar juntos, y comenzaremos con Nino Bravo, en seguida pensé Bravo Nino, que buena manera de comenzar, tenia que ser contigo. Sandro es otro gran ídolo que sin duda conquistó al mundo y quien quita que en algún momento diga presente en Venezuela gracias a la pluma de Cora Farias.

– No intentó imitar vocalmente a Bravo. ¿Cómo lograste ese tono de voz que distinguió tu presentación?

– Con trabajo, vocalización y el estudio del personaje busque las herramientas para darle a los espectadores el matiz más cercano a este grande de Ibero-América, pero creo que lo que más me ha ayudado es la alegría de este ídolo por ser homenajeado de esta manera desde el país en donde por primera vez se posicionó como cantante, Venezuela. Antes de cada función le pido a Dios por el éxito de lo haremos y de inmediato también a Nino, siempre le digo: “Vamos Nino, ayúdame a que pueda yo interpretarte cómo debe ser, ayúdame a que todos vean a quién han venido a ver, a ti hombre”.

– Vienes de participar en «A todo volumen», ¿qué aprendistes para aplicarlo en este musical?

– De “A todo volumen” aprendí y sigo aprendiendo muchas cosas. Valiosas y necesarias para el aguante del artista que quiere trabajar por Venezuela y por su gente. Este proyecto y su equipo, encabezado por Elaiza Gil, me han dado lecciones diarias de disciplina, constancia y terquedad para seguir de pie por lo que vale la pena: tus sueños, la alegría de la gente y del país a través de la pasión por el arte.

– Indudablemente «Nino Bravo el musical» es para un público adulto contemporáneo.¿Sientes que le has llegado a esta gente?

– He visto sonrisas, lágrimas y a muchos abrazarse durante y después de cada tema. Al final me quedan esas postales que se convierten en la mayor recompensa ante lo cuesta arriba que se nos ha vuelto soñar en Venezuela. He visto al adulto contemporáneo acompañado por sus hijos, nietos y más. Los he visto hablarse al oído y de inmediato sonreír bonito. Cosa que me hace pensar: ahí va una anécdota o vivencia de ese abuelo, madre o padre. Le complace saber que la nueva generación conozca de Nino, de sus temas y de esa década que enamoró al mundo.

-Agrega el comentario que mejor te parezca…



– Nino seguirá ofreciendo nuevas temporadas en Venezuela, en la capital y el interior del país y en España. Nino da para cantarle a toda America y el mundo. Ahora es cuando este musical hará feliz a todos.

T/Eduardo Chapellín

F/Cortesía MI

Caracas