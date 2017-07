Hermann Escarrá: Elecciones para la Constituyente renovarán el liderazgo político de la oposición con caras distintas

El abogado constitucionalista y analista político, Hermann Escarrá, aseguró este domingo que las elecciones convocadas para la Asamblea Nacional Constituyente renovarán el liderazgo político de la oposición con caras distintas.

Entrevistado por el periodista venezolano José Vicente Rangel, el también miembro de la comisión presidencial para la Constituyente, subrayó que si la dirigencia política de la oposición no participa en los comicios del próximo 30 de julio, ocurrirá -en palabras del filósofo José Ortega y Gasset “una brecha generacional en el orden político”.

“Hay algo que debemos saber: los líderes intermedios de la oposición se inscribieron (en las elecciones de la Constituyente). Incluso, algunos se inscribieron en lugares muy salidores para ellos. De tal manera que tendremos una presencia de la oposición con caras distintas, sin lugar a dudas. Eso es bueno, es plausible. Cuando obtuve esa información me alegré mucho. Habrá una renovación del liderazgo de oposición”, ratificó.

Escarrá argumentó que los procesos constituyentes siempre producen las nuevas páginas de la historia. “El que gane la Constituyente puede tomar una serie de medidas que no son absolutas, porque hay límites, pero indudablemente, tendrá un suprapoder que está por encima de todo el poder constituido, puesto que es un poder originario, que reside en el pueblo“, declaró.

“En nuestro país hemos tenido dieciséis asambleas constituyentes, doce reformas constitucionales, dos enmiendas constitucionales y una reforma general de la Constitución que no se cumplió, que quedó congelada en el senado. Y , posteriormente, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. El saldo final: Es la necesidad, el deseo de buscar otras formas de reordenar las cosas”, precisó.

Ante la negativa al diálogo por parte de diversos sectores de la oposición, que buscan la salida violenta del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el abogado constitucionalista citó las palabras emitidas por el poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, quien en un proceso constituyente expresó: “No podemos convertir a Venezuela en un hogar de hienas. Tiene que ser un lugar de ciudadanía libre, capaz de convivir en tolerancia y en paz”.

Escarrá comentó que durante los recorridos efectuados a lo largo y ancho del país, ha evidenciado que en la gran mayoría de los estados el pueblo está respaldando la Constituyente con mucha legitimidad. “El entusiasmo es impresionante”, acotó.

Escarrá condenó la violencia burguesa que, mediante acciones de calle, ha dejado un saldo de 70 personas muertas, de esa cifra tres fueron quemadas vivas.

“Esto no tiene nada que ver con las costumbres de las venezolanas y los venezolanos. La inmensa mayoría no se identifica con ese tipo de conducta, dirigida por factores externos. No se puede seguir enlutando al pueblo de Venezuela”, puntualizó.

Texto/Luis Lovera Calanche

Foto/Archivo