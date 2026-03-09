Hernán Canorea: VTV asume a la altura los nuevos retos de la comunicación 3.0

El presidente de Venezolana de Televisión (VTV), Hernán Canorea, afirmó que la tecnología y las redes sociales se han incorporado tanto a la vida cotidiana de la sociedad que, su juicio, para el principal canal del país “se ha convertido en un reto” llevar la información veraz y oportuna al pueblo.

Durante el cierre del operativo de la Consulta Popular Nacional 2026, Canorea dijo que VTV en esta exitosa jornada emuló al pueblo. Manifestó que hoy tuvo la oportunidad de visitar medios de comunicación aliados como Correo del Orinoco, Ciudad CCS, entre otros, donde “intercambiamos experiencias y en esta nueva etapa de la comunicación se suma la incorporación de nuevas plataformas [comunicacionales]”.

Indicó que VTV debe estar a la altura de los nuevos retos de la comunicación 3.0. “Imagínate, acompañar a las comunas [en la Consulta Popular Nacional] nace desde la democracia participativa y protagónica de 1999 donde estaban los Comités de Tierra o de Salud que se transformaron y crecieron para ahora ejecutar proyectos en las comunas”, recalcó.

Pueblo soberano de su tierra

Por otra parte, el viceministro de Gestión Comunicacional, Gustavo Villapol, destacó que con la jornada realizada en la Consulta Popular Nacional 2026, el pueblo ratifica que ejerce soberanía en su tierra.

“Hoy el pueblo lo demostró con una movilización extraordinaria y se lo dedicó a él mismo, a través de su propia resistencia”, sostuvo.

Aseveró que esta fiesta electoral se la dedicó a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pero también al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores. “Desde allá [EE. UU.] vieron toda esta jornada” enmarcada en el proyecto político del Comandante Hugo Chávez Frías, puntualizó.

