Hidrocapital culmina en tiempo récord mantenimiento de los Sistemas Tuy y refuerza suministro de agua en Caracas

En menos de 24 horas, trabajadores de la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) culminaron con éxito una jornada integral de mantenimiento y recuperación de los Sistemas Tuy, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de agua potable en Caracas y zonas aledañas.

Como resultado de las labores ejecutadas, se logró recuperar un caudal de 107 litros de agua por segundo, volumen que fue reincorporado a la red de distribución para fortalecer el suministro a más de tres millones de habitantes de Caracas, Miranda y La Guaira.

De acuerdo con información oficial de Hidrocapital, el despliegue operativo permitió cumplir la totalidad de las 25 acciones estratégicas programadas, con la participación de un equipo multidisciplinario conformado por 256 trabajadores especializados, quienes operaron de manera simultánea en distintos frentes técnicos.

Entre las intervenciones de mayor impacto se encuentran la sustitución de una válvula de descarga de 30 pulgadas en la estación de bombeo 32, el mantenimiento de una válvula de compuerta de 12 pulgadas ubicada en el Parque Alí Primera, parroquia Sucre, así como trabajos correctivos en la aducción principal de 85 pulgadas en el sector Camatagüita.

Adicionalmente, se realizaron labores de mantenimiento electromecánico en estaciones de bombeo estratégicas y la optimización de los sistemas de dosificación de cloro y sedimentación en la planta potabilizadora Caujarito, acciones orientadas a fortalecer la eficiencia y confiabilidad del sistema hídrico regional.

