Hidrocapital informa sobre parada del Sistema Tuy III para este lunes 26 de enero

La Hidrológica de la Región Capital C.A. (Hidrocapital) informó que la fuerza trabajadora del agua desplegará un operativo este próximo lunes 26 de enero, para realizar mantenimiento en el sistema de producción Tuy III a fin de optimizar el abastecimiento en diversas parroquias de Caracas, La Guaira y Miranda.

Por tal motivo, el servicio de agua potable experimentará intermitencias durante las próximas 24 horas. Los trabajos se harán de manera continua para restablecer el servicio lo antes posible por el bienestar de todas las comunidades.

La empresa estatal exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias y colaborar durante la jornada de mantenimiento.

Aunque se trata del primer anuncio de este tipo en 2026, vale destacar que, Hidrocapital ha venido ejecutando mantenimientos similares de forma recurrente, para mejorar el sistema hídrico.