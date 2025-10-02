Hidrofalcón culmina con éxito instalación de tubería para suministro de agua potable en el municipio Píritu

Se culminó la instalación de 300 metros de tubería en el sector La Cuesta del municipio Píritu, en el estado Falcón, con lo que se materializa uno de los proyectos priorizados y aprobados por la propia comunidad durante la reciente Consulta Popular Nacional 2025, labor que fue desarrollada por la Hidrológica del estado Falcón (Hidrofalcón).
La obra de mejora del acueducto local incluyó la colocación de tubería de 90 milímetros de diámetro y una junta mecánica de 100 milímetros, en atención directa a la necesidad manifestada por los habitantes del sector.
Operativos de suministros de agua
El proyecto, que obtuvo el respaldo de 64 familias de La Cuesta, representa un avance significativo para integrar estas viviendas a los operativos de suministro de agua potable que se llevan a cabo en el municipio.
Desde la hidrológica indicaron que la ejecución del trabajo se realizó en «articulación perfecta con el Pueblo, sin descanso», y destacan la integración entre la comunidad y el ente estatal.
Con esta acción, el Ministerio del Poder Popular de las Aguas (MinAguas) consolida su enfoque en las comunidades rurales, con soluciones concretas que nacen desde el pueblo y se implementan con el respaldo técnico del Estado, en pro del desarrollo del sector y el bienestar colectivo.