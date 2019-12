Hilda Nakabuye en la COP25: «¿Quieren que toda África desaparezca antes de que tomen medidas?»

«Estoy feliz de estar aquí, porque soy una de las pocas jóvenes del Sur Global que ha podido hacerlo. No entiendo por qué los países más afectados por la crisis climática están infrarrepresentados en la COP25. Yo no he venido aquí para tener reconocimientos, no los espero. He venido para representar a millones de jóvenes africanos que están padeciendo gran parte de la crisis climática, para hablar en nombre de las generaciones futuras».

Empezaba a hablar así este miércoles Hilda Flavia Nakabuye, representante de Fridays For Future Uganda, en la sala de plenarios de la COP25. Lo hacía en calidad de «joven líder» en la web oficial de la ONU, y a su lado estaba Greta Thunberg, activista que inspiró el movimiento al que Nakabuye pertenece. Thunberg, que había dado un discurso minutos antes en el mismo lugar, la escuchaba y la aplaudía: uno de los principales objetivos de la sueca durante esta Cumbre está siendo que la atención mediática que ha demostrado atraer sirva para dar altavoz a otras personas «que tienen muchas cosas que decir», en sus propias palabras, e impulsar liderazgos de otras de sus compañeras. Por ahora en alguna medida lo está consiguiendo.

«Hay eventos climáticos extremos que ya están matando a gente en mi país», seguía Nakabuye, «y me sorprende que los medios no estén hablando de lo que ocurre en Uganda o en toda África». «Hoy y aquí soy la voz de los niños, de las mujeres que están desplazadas, de las personas que están sufriendo la crisis climática generada por los países ricos. Tienen que escucharnos. Los problemas de África quizá no son tan importantes para ustedes como para nosotros, pero somos seres humanos y no merecemos sufrir una crisis climática que no creamos».

Nakabuye tiene ahora 22 años y lleva desde 2017 movilizada por el clima. «Estoy dedicándome a luchar por nuestro país», ha dicho. Ella no ha dado un discurso en el estrado sino en una mesa en la que estaban el resto de participantes del evento de ‘alto nivel’ que habían hablado antes que ella: el representante de Chile Gonzalo Muñoz, el director del Instituto de Estudios Climáticos de Postdam Johan Rockström, la ministra española de Transición Ecológica en funciones Teresa Ribera, Jennifer Morgan, de Greenpeace Internacional, y Thunberg.

«Prefiero no aprobar mis exámenes a fallar a mi generación», sentenció emocionada Nakabuye, que es estudiante, como respuesta a las críticas que se vierten sobre los jóvenes activistas. «Estamos viviendo esto cada día. Los activistas de mi país siguen luchando contra el clima aunque nadie les preste atención. Y no buscamos atención, sino que los líderes actúen», ha continuado. Y se ha preguntado: «¿Qué diré yo cuando me pregunten dónde estaba cuando había personas egoístas que estaban destruyendo el planeta?». «Actúan como si todavía tuviéramos tiempo. Todos hablan de emergencia climática pero nadie actúa, necesitamos acciones. ¿Durante cuánto tiempo van a seguir negociando? Llevan 25 años negociando, desde antes de que yo naciera. ¿Quieren que toda África desaparezca antes de que tomen medidas? ¿No les importa si todos morimos en inundaciones?».

«Ya no pueden traer de vuelta todos esos bosques que crecían», ha ido terminando Nakabuye. Pero «si no saben resolverlo, dejen al menos de destruirlo». «Cada viernes vamos a seguir saliendo a las calles en pos de nuestro futuro», ha añadido en referencia a los métodos de movilización alrededor del mundo de FFF, «pero nuestra acción no terminará ahí, desde el Sur Global seguiremos luchando por nuestro futuro. Yo lo hago con todo mi amor y para las futuras generaciones». Ahí la sala de la COP25, en la que había muchos periodistas, observadores y también representantes de FFF y Jóvenes por el Clima de todo el mundo, se ha puesto en pie para aplaudirla. También Thunberg, todavía a su lado.

Ocupación simbólica de los jóvenes por el clima

Todos esos representantes de varias delegaciones internacionales de FFF, que estaban este miércoles por la mañana en la sala de plenos con la acreditación de observadores, han tomado el escenario después de que acabasen las intervenciones del acto. Entre ellos Hilda Nakabuye, aunque no Thunberg, que se ha bajado. Varias decenas han permanecido durante unos 15 minutos gritando consignas del movimiento, como «¿qué queremos? Justicia Climática, ¿cuándo? Ya», hasta que por megafonía y los guardas les han obligado a bajar.

Desde el movimiento han explicado que esta «ocupación» «simbólica» tenía como objetivo dejar claro que «los jóvenes de todo el mundo están tomando las calles mientras los gobiernos continúan destruyendo nuestro futuro». «Los horrores de la crisis climática se están desarrollando en este momento ante nuestros ojos. Tenemos que detener esta locura ahora mismo. Continuaremos con nuestra protesta durante y después de la COP «, agregaban algunos protagonistas de la performance.