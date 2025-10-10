Hinterlaces: 83% de los venezolanos dispuesto a defender la soberanía nacional ante agresiones externas

El más reciente estudio de la encuestadora Hinterlaces, fechado el 8 de octubre, reveló que el 83% de los venezolanos manifestó estar dispuesto a defender la patria en caso de una agresión extranjera, mientras que solo un 6% afirmó que no lo haría y un 11% prefirió no responder.

Los resultados reflejan, según el informe, un sentimiento de unidad y compromiso patriótico que trasciende las diferencias políticas. De igual manera, el 89% de los participantes considera que una eventual intervención militar tendría como propósito derrocar al presidente Nicolás Maduro y apropiarse del petróleo venezolano, frente a un 6% que la justificaría bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El sondeo, basado en mil 200 entrevistas a nivel nacional y con un margen de error de ±3%, señala que la mayoría de los consultados percibe las posibles agresiones externas como acciones motivadas por intereses económicos y geopolíticos más que por razones humanitarias.

En conclusión, Hinterlaces destaca que los resultados reafirman la voluntad de la población venezolana de defender su soberanía y preservar la paz nacional frente a cualquier amenaza proveniente del exterior.

T/CO