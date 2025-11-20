Hinterlaces: 90% de los venezolanos ve a Maduro como garante de la paz

De acuerdo con el más reciente estudio de la firma Hinterlaces, el 90 por ciento de los venezolanos identifica al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como el principal garante de la paz y tranquilidad del país.

El hecho refleja un claro respaldo a su gestión frente a alternativas políticas opositoras, que solo alcanzan un seis por ciento de mención. Los datos, obtenidos mediante seguimiento sistemático de opinión pública, destacan que:

El 86 por ciento de la población prefiere que el mandatario nacional continúe abordando los desafíos económicos de manera progresiva, dentro de un marco de paz y unidad nacional.

Mientras que solo un ocho por ciento se inclina por un gobierno de oposición.

Tendencia sostenida

Estos resultados confirman una tendencia consistente en la valoración ciudadana:

La estabilidad y la gobernabilidad son ejes centrales en la visión del futuro inmediato para la mayoría de los venezolanos.

Frente a escenarios de incertidumbre o cambio abrupto, prima el apoyo a la continuidad y la resolución pacífica de los desafíos.

Hinterlaces: midiendo el pulso del país

Desde su fundación, Hinterlaces se dedicó a la medición y análisis riguroso de la opinión pública venezolana. Al ofrecer insights clave sobre las percepciones, demandas y expectativas de la población.

Su metodología, técnicas cuantitativas y cualitativas permiten comprender las tendencias profundas de la sociedad.

Este estudio refuerza la lectura de un electorado que, más allá de dificultades económicas, prioriza la paz y la gobernabilidad como condiciones necesarias para el desarrollo y la reconciliación nacional.

F/Radio Miraflores