El 94 % de los venezolanos respalda la derogación de todas las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) impuestas contra el país, según el más reciente estudio nacional de la consultora Hinterlaces, lo que confirma un amplio consenso ciudadano en rechazo al bloqueo económico.

De acuerdo con los resultados, apenas 3 % de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con el levantamiento de las sanciones, mientras otro 3 % indicó no saber o prefirió no responder. La tendencia refleja una postura prácticamente unánime frente a las restricciones internacionales que pesan sobre la nación.

El sondeo fue realizado el 23 de febrero de 2026 en todo el territorio nacional, con una muestra de 900 entrevistas directas y un margen de error de 3,5 %. La metodología aplicada respalda la solidez estadística de los resultados presentados por la firma.

La medición recoge el impacto que las medidas han tenido sobre la economía venezolana y evidencia que la mayoría de la población asocia su eliminación con la posibilidad de avanzar hacia la recuperación productiva y la estabilidad financiera.

El estudio confirma así un clima de opinión favorable al levantamiento inmediato de las sanciones, en línea con el llamado reiterado de las autoridades nacionales a poner fin a las restricciones que afectan el desarrollo integral del país.

