Hinterlaces: El 90% de los venezolanos mantienen la esperanza y el optimismo

Un reciente estudio de Monitor País de la encuestadora Hinterlaces revela que la mayoría de los venezolanos manifiesta sentimientos positivos ante la llegada de la Navidad y pese a las hostilidades impulsadas por factores de la ultraderecha y sus aliados de occidente.

Asimismo, el análisis reseña que el 84% de los venezolanos se muestra optimista, contra un 14% pesimista. El 83% afirma estar feliz y un 14%, triste.

El estudio presentado por la encuestadora se realizó con una muestra de 1.200 personas en todo el país y presenta un margen de error del 3%, lo que lo convierte en un termómetro representativo del estado emocional de la población. Según Hinterlaces, estos resultados reflejan que, pese al contexto de incertidumbre internacional y las dificultades internas, los venezolanos mantienen una actitud predominantemente positiva, marcada por la esperanza y el optimismo que acompaña la temporada navideña.

T/Agencia