‘Hipersexualización’ de niñas en campañas publicitarias genera fuertes críticas en Chile (y la retirada de varias)

Una imagen para publicitar uniformes escolares de una niña sentada de costado, comiendo un helado y ataviada con una falda muy corta ha generado un huracán de críticas en Chile, al considerar que la foto «hipersexualiza» a las colegialas.

La marca de ropa Monarch no ha sido el único blanco de ataques. CMoran, una empresa de zapatos, también ha generado gran malestar por una campaña en la que aparecen cuatro jóvenes junto a los casilleros de una escuela. Mota, una compañía de ropa interior y otros artículos, tampoco se ha salvado. En una de sus fotos se muestra a una niña en calzones y estirándose con una mano la camiseta.

Me sumo al reclamo: Basta de sexualizar a las niñas y niños. Esto es abuso infantil. pic.twitter.com/flBLk6tjR5

Tras la furia desatada, Monarch y CMoran se disculparon y retiraron las respectivas campañas publicitarias.

«En ningún caso el objetivo de dicha imagen fue provocar lo que se ha interpretado y lamentamos lo sucedido. No representa nuestro pensamiento como empresa y por lo mismo se están tomando las medidas inmediatas al respecto, partiendo por revisar los protocolos con las agencias involucradas», sentenció Monarch.

«Debido a las reacciones generadas por nuestra campaña de zapato escolar, pedimos disculpas y comunicamos el retiro de todas las imágenes en nuestros locales de venta y sitios digitales», escribió CMoran.

«Esto demuestra que la autorregulación no sirve. La industria de la publicidad al igual que los medios deben entender que el sexismo y la hipersexualización de niñas no está bien. ¡Los proyectos para sancionar la publicidad sexista deben aprobarse ya!», escribió en su Twitter la diputada Camila Vallejo Dowling.

Esto demuestra que la autorregulación no sirve. La industria de la publicidad al igual q los medios deben entender q el sexismo y la hipersexualización d niñes NO ESTÁN BIEN! Los proyectos para sancionar la publicidad sexista deben aprobarse ya! https://t.co/kCYOyuN1hd

«La niñita no es ‘teen’, ‘preteen’ ni nada, solo niña y chica. La sociedad cambió, muchos estamos atentos a estas distorsiones del mercado (sexualizar a quien o lo que sea para vender) y rupturas de limites de cuidado. La publicidad necesita ser aliada inequívoca en respetos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA)», comentó la psicóloga Vinka Jackson en las redes.

Por su parte, el colectivo feminista La Rebelión del Cuerpo considera «violento ver a mujeres vestidas de escolares» mostrándolas «sexys e hipersexualizadas». «Se sigue perpetuando el estereotipo de belleza y la mujer como objeto de consumo. ¿Ustedes creen que alguien va a mirar esos zapatos? Porque sí, ¡esta publicidad es de zapatos! Y es lo que menos se nota en la foto», critica.

Por su parte, algunas usuarias de las redes criticaron a este tipo de marcas, que «sexualizan» las etapas escolares con el objetivo de vender sus productos. «No es normal y claramente el publicista/productor tiene una mente degenerada. Que se baje esta publicidad», pidió una tuitera.

Es necesario que se hable del caso de Monarch, Cmoran y Mota. Marcas que continuan sexualizando etapas escolares y la venta de camisetas de algodón en ropa interior. No es normal y claramente el publicista/productor tiene una menta degenerada. Que se baje esta publicidad pic.twitter.com/Jy1FYvFaC9

Bueno, esto es PEOR de lo que uno pensaba. No soy psicologa ni mamá, pero en otras partes he visto que los niños no modelan ropa interior o bikini, en el caso de la marca #Mota expone demasiado el cuerpo de menores de edad. ¿Necesario mostrar una CAMISETA así para vender? NOOOO pic.twitter.com/XELmYXqmHH

— Carolina García (@carogarcianu) February 11, 2020