Historiadores latinoamericanos rechazan despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) condenó este miércoles el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y frente a las costas de Venezuela, al que calificó como un acto “desestabilizador e injerencista” que viola el derecho internacional.

En un pronunciamiento oficial, la organización advirtió que esta acción podría derivar en “una guerra de resultados impredecibles” y exigió el retiro inmediato de la fuerza naval estadounidense de la región.

La ADHILAC expresó su “indignado rechazo” a lo que considera una amenaza a la soberanía de América Latina, y recordó que la zona fue declarada territorio de paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El comunicado, fechado el 27 de agosto, resalta que Venezuela representa “la cuna del Libertador Simón Bolívar” y llamó a respetar la autodeterminación de los pueblos de la región.

T/CO